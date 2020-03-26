Стало известно, чем болен 78-летний певец Лев Лещенко, который накануне попал в реанимационное отделение больницы в Коммунарке
Пришли результаты теста на коронавирус - COVID-19 подтвердился.
Врачи оценивают состояние певца как крайне тяжелое. Болезнь уже вызвала двухстороннюю пневмонию, и в настоящее время Лещенко продолжает находиться в реанимации, передает Politeka.net со ссылкой на российские Телеграм-каналы.
Отмечается, что Лещенко мог подхватить коронавирус в США или в самолете по пути на родину. Примечательно, что вернувшийся из-за гарницы артист не только не самоизолировался и пренебрег карантинными мерами, а также ходил на тусовки и стал гостем популярного шоу "Привет, Андрей!" 21 марта.
Карантин отменили: кого коснется новое решение Кабмина, подробности
Погода сделала резкий разворот и взяла курс на лето: синоптики удивили прогнозом
Аномалия происходит с курсом доллара, пока украинцы сидели на карантине: "снизился на..."
Асмус без белья показала топ самых соблазнительных образов: Харламов после такого поседеет
В частности, Лев Валерьянович сидел рядом с ведущим Андреем Малаховым и актером Геннадием Хазановым. Кроме того, в студии находилась телеведущя Ангелина Вовк.