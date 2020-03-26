Стало известно, чем болен 78-летний певец Лев Лещенко, который накануне попал в реанимационное отделение больницы в Коммунарке

Пришли результаты теста на коронавирус - COVID-19 подтвердился.

Врачи оценивают состояние певца как крайне тяжелое. Болезнь уже вызвала двухстороннюю пневмонию, и в настоящее время Лещенко продолжает находиться в реанимации, передает Politeka.net со ссылкой на российские Телеграм-каналы.

Отмечается, что Лещенко мог подхватить коронавирус в США или в самолете по пути на родину. Примечательно, что вернувшийся из-за гарницы артист не только не самоизолировался и пренебрег карантинными мерами, а также ходил на тусовки и стал гостем популярного шоу "Привет, Андрей!" 21 марта.

В частности, Лев Валерьянович сидел рядом с ведущим Андреем Малаховым и актером Геннадием Хазановым. Кроме того, в студии находилась телеведущя Ангелина Вовк.