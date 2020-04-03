Дочь больной раком актрисы Анастасии Заворотнюк переполошила сеть публикацией
Об этом пишет Politeka.net.
Как известно, сегодня, 3 апреля, Анастасия Заворотнюк отмечает свое 49-летие.
Но за несколько минут до наступления праздничного дня Анна Заворотнюк переполошила поклонников публикацией в своем личном Instagram.
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В частности, наследница больной раком актрисы опубликовала фото с подписью "Красивые мечты", на котором изображен атракцион "Колесо обозрения", уходящий в облака.
Поклонники "моей прекрасной няни" не смогли устоять перед соблазном и стали сразу поздравлять Анастасию Заворотнюк с 49-летием в комментариях.
"Передавайте самые наилучшие пожелания вашей маме", "С Днём Рождения мамочку, она у Вас замечательная, берегите её!", "Анна, главное чтоб у вас было всё хорошо, мы вас любим и ценим", "С днём рождения твою мамочку, пусть бог хранит ее", "Дай Бог здоровья всей твоей семье и скорейшего выздоровления твоей маме. И конечно же с днём рождения Анастасия Юрьевна", "Настя сильная, красивая и добрая, у нее все получится, передайте самые теплые пожелания от нашей семьи", - писали они под публикацией Анны Заворотнюк.
Ранее мы рассказывали, что Анастасия Заворотнюк могла разыграть сцену со страшной болезнью из-за бешенных долгов.
Так, история о «бешенных долгах» распространилась практически сразу после исчезновения актрисы. При этом члены семьи никак не комментировали ситуацию, что вызвало еще больше споров в российском шоу-бизнесе.
А вот адвокат Сергей Жорин признался, что денежные проблемы звезды никуда не ушли, и актриса имеет немало непогашенных долгов. Из-за них Заворотнюк даже разыскивали судебные приставы.
Напомним, что у дочери больной раком Заворотнюк лопнуло терпение, эмоциональный пост: "Скоро все кончится".
Как сообщала Politeka, Анастасия Заворотнюк умерла: дочь актрисы прервала молчание и ответила на главный вопрос.
Также Politeka писала, что дочь Анастасии Заворотнюк поразила признанием о больной матери: «Она была…».