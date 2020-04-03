Татьяна Кравченко, артистка полюбившаяся зрителям после роли Валюхи в сериале "Сваты", откровенно рассказала о своей личной жизни

Актриса рассказал, что ее попытки обрести женское счастье, создав крепкую семью, заканчивались крахом, передает «КП».

Первым мужем Кравченко стал внук Владимира Маяковского - Владимир Лавинский художник-постановщик школы-студии МХАТ. Татьяна Кравченко призналась, что практически женила его на себе. Но счастья в этом браке так и не познала. Муж ей изменял.

"Однажды я пришла, а у него в кровати лежала другая женщина. Он ей сказал: «Вставай, моя жена пришла». Разборок я устраивать не стала. Даже проводила ее домой. Сама легла к нему в кровать, и мы провели ночь", - поделилась тяжелыми воспоминаиями Кравченко.

Позже он начал пить и поднимал на нее руку. А когда узнал, что Татьяна беременна, то заставил избавиться от ребенка.

В тот период у Кравченко влюбилась в Александра Абдулова, с которым они работали в "Ленкоме" и играли в мелодраме "Предчувствие любви". Ради Абрулова Кравченко бросила неверного мужа, и переехала жить в общежитие, ближе к месту жительства Абдулова. Она понимала, что не нужна актеру. А он видел ее чувства и пользовался этим, пока однажды не сказал, что не любит ее.

Вторым мужем Кравченко стал продюсер Дмитрий Гербачевский. Пара познакомилась на съемках фильма "Летняя поездка к морю". Для 22-летней актрисы это была любовь с первого взгляда. Но он тогда женился на другой. Пара снова встретила через несколько лет. Тогда они и поженились. Но и этот брак Кравченко не стал счастливым. Муж изменял и бил ее. Однако этот брак подарил ей дочь Анну.

После развода с супругом актриса находилась в глубокой депрессии, выбраться из которой тщетно пыталась при помощи алкоголя. Спасла ее именно дочь Анна. Девочка не дала матери спиться, за что Татьяна ей до сих пор ей благодарна.

"Я, честно сказать, всегда выпивала. Каждый день сцена, а вечерами встречи с коллегами по работе. Естественно, что все пили. Можно было прийти без копейки и знать, что тебе всегда нальют. Спилась бы. Ну, значит такая судьба", - сказала она.

Отметим, острую зависимость Кравченко сумела побороть, хотя полностью от алкоголя не отказалась.

Напомним, Валюху из "Сватов" безжалостно избивал бывший муж.

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