Эпидемия коварного вируса затронула и семью популярной телеведущей Регины Тодоренко

Об этом звезда написала в своем Instagram, передает Politeka.net.

Как рассказала Регина Тодоренко, неделю назад ее брат вернулся из Соединенных Штатов и сейчас находится на самоизоляции под Одессой.

"Умоляю досмотрите до конца. Здесь важнейшая информация! Мой брат неделю назад вернулся из Америки, а вы знаете, что сейчас Штаты - намбер ван по заряжению. Теперь Кирилл на самоизоляции в деревне под Одессой. Совсем один мой братик!", - отметила она.

Телеведущая также поблагодарила своего брата за то, что он в такое тяжелое время поднимает ей настроение.

Хорошо , хоть интернет есть и самоосознанность. Обожаю тебя! Спасибо, что в такое жуткое время поднимаешь настроение! Я смеюсь уже несколько часов и не могу успокоиться!", - резюмировала она в Instagram.

Пользователи неоднозначно отреагировали на публикацию. Некоторые подписчицы начали переживать за брата Регины Тодоренко и отметили, что он "красавчик". Но были и такие комментаторы, которые разнесли телеведущую и ее брата за нарушение норм карантина, поскольку он в условиях самоизоляции выходит в магазин за продуктами.

"Ходит в магазин — это не самоизоляция(", "В смысле вышел за продуктами? На карантине нельзя выходить никуда, в Европе штрафы по несколько тысяч", "Все будет пучком!", "Красавчик!", "Молодец, юмор сейчас и спасает!", "И зачем он пошёл за продуктами? Он не должен вообще выходить из дома 14 дней!", "Нельзя же выходить брату в магазин", "Психи проснулись и требуют внимания", - пишут они в комментариях под публикацией звезды.

Ранее мы рассказывали, что Регина Тодоренко показала себя в домашнем образе и призналась, чем занимается на карантине.

По словам звезды, из-за карантина у нее появилось больше времени на чтение книг.

«С самого детства родители приучили меня читать книги, и сейчас я очень стараюсь читать хотя бы одну книгу в месяц! А с учетом сложившейся ситуации на чтение и саморазвитие появилось больше времени! Ведь прокачивать мозг также необходимо, как мышцы в спортзале!», - откровенно заявила телеведущая.

Напомним, Тодоренко в мини-платье сверкнула похудевшей фигурой: "Ух, какая сочная!".

Как сообщала Politeka, Тодоренко с Топаловым озадачили развлечениями в разгар карантина: "Глаза краснющие".

Также Politeka писала, что Тодоренко поразила интимными деталями о собственном сыне: "Чуть не свалилась в обморок от...".