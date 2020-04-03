Знаменитая украинская певица Настя Каменских устроила домашнюю фотосессию прямо на полу

Чтобы привлечь как можно больше поклонников к творчеству, собственным спортивным будням, а также занятиям спортом в целом, артистка каждый день проводит на своей странице в Инстаграм прямые эфиры, пишет Рoliteka.net.

В этот раз под стильным домашним фото, на котором звезда позировала в коротенькой мини-юбке и светлой футболке с принтом, звезда рассказала, как планирует провести свой день и призвала пользователей сети к ней присоединиться.

«А что если нам завтра провести продуктивный день вместе?

План такой :

Просыпаемся рано, пьём стакан тёплой воды, делаем лёгкую зарядку и завтракаем.

В 9:15 я назначаю вам встречу на @snidanok, где расскажу, чем удивит вас @goloskrainy_official в это воскресенье 🤩

А после, В 9:30❗️начинается моя онлайн-тренировка в Instagram. Завтра добавим немного утяжелителей, так что возьмите 2 маленьких бутылки водички! ⠀

После этого пишем задачи на весь день, куда обязательно включаем время с семьей, чтение и саморазвитие, звонки друзьям и тд. ⠀

А в 19:00 на моей TikTok странице я выйду в прямой эфир! Будут разговоры о мотивации, самоорганизации, страхах и лени. А потом ещё отвечу на ваши самые популярные вопросы по заданной теме. Так что у нас с вами намечается насыщенный день 😊», - пишет Настя под новым фото. Как и ожидалось, поклонники бурно отреагировали и написали множество комментариев.

Ранее артистка обратилась к поклонникам при помощи необычного домашнего клипа. Примечательно, что музыкальный скетч она записала на пяти языках: украинском, русском, английском, испанском и турецком.

«Включаем классный рэпчик и поднимаем себе настроение! 😎 Я понимаю, что с каждым днём придерживаться домашнего режима все сложнее, но это сейчас очень важно! 💪», – написала Каменских под новым постом.

Напомним, Каменских в белоснежном наряде удивила новым лицом.

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