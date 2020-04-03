Солистка группы «Время и Стекло» Надя Дорофеева показала стильные танцы в собственной гардеробной

Во время карантина артистка каждый день принялась снимать милые видеозаписи в приложении "Тик-Ток", чтобы привлечь внимание поклонников к себе. В этот раз звезда решила повеселиться в гардеробной в ярком спортивном костюме, пишет Politeka.

На представленных кадрах Надя весело подвигалась под зажигательный ритм мелодии, всячески крутясь перед камерой и улыбаясь. Звезда позировала в одном спортивном костюме черного цвета с розовыми вставками на куртке.

«Карантин блин 🤪», – кратко прокомментировала новый ролик звезда.

Поклонники в свою очередь не остались равнодушны и написали множество комментариев:

«Я тебя первая лайкнула🙌», «Красотка😍😍😍😍😍», «Красотка 😍», «Побольше видео из Тик Тока», «Надька, ти найкраща💋💋💋💋💋», «Да, сексуально!!! Супер!!!👍👍👍👍👍, но ты там от ДАнтеса прячешься?"», «Да карантин жопа....», «За этот карантин у тебя больше видео в ТикТок и прямых эфиров, чем в жизни😂❤️ Это нереально круто🔥», «На карантине спасает только тик ток. Вся надежда только на него❤️😂».

Также певица решила рассказать, как проводит время на третей неделе карантина:

«Третья неделя карантина. У нас появилось много разных новых домашних привычек. Особенно мы стали активно готовить и много есть. Много!!!!! Часто! Активно! Кушать 😂 но сейчас не об этом...) Я хочу поделиться с вами музыкой, которая нравится мне. И она сиииильно разная. И классика и попса и рэпчик, ну короче послушайте. Обычно я слушаю утром, когда только проснулась.

Погнали и не забудьте себе сохранить ✔️

1. The Beatles ( идеально утром, слушать всё!!!)

2. Stromae ( любимый артист, круглосуточно, слушать всё)

3. 5 Seconds of Summer ( клевые ребята и тречки: teeth, easier )

4. Selena Gomez альбом «Rare” ( очень лёгкий и очень женский)

5. Kanye West (альбом Jesus is king)

6. Mac Miller ( это точно не с утра. Слушаю его, когда грустно.он волшебный )

7. Harry Styles ( хороший альбомчик «Fine Line”, приятный, лёгкий )

8. The Weeknd ( блин, вот не люблю его, а он взял, как на зло, выпустил хороший альбом )

9. Dominic Fike (кайф)

10. Скриптонит», - написала Надя несколькими часами ранее.

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