У многих звездных мам непростые отношения с их дочками, ведь они большую часть своей жизни проводят на гастролях. Впрочем, есть и те, кто успешно совмещает семью и работу

Politeka.net вспоминала, как выглядят дочки украинских звезд, кто из них сильно похож на звездную мать, а кто пошел лицом и характером в отца.

У Оли Поляковой две дочки. Старшая дочь Мария – вылитая мать. Она похожа на нее не только лицом, но и фигурой. А вот младшая Алиса пошла в отца. Ольга старается много времени проводить с детьми. Особенно хорошо ей это удается во время карантина.

У певицы Светланы Лободы две дочки. Старшая Евангелина похожа на маму. Известно, что девочка носит очки для коррекции зрения. А вот лицо младшей Тильды Светлана пока что не показывает.

Ани Лорак из-за плотного графика довольно редко видится со своей дочкой Софией. Девочка сильно похожа на своего отца. В ее внешности проглядываются турецкие корни.

У звезды «Квартал 95» есть старшая дочка Мария, которая с 15 лет живет отдельно от родителей и ведет самостоятельную жизнь. Девочка очень похожа на свою звездную мать.

Дочка телеведущей Маши Ефросининой сильно похожа на отца, но фигурой и волосами явно пошла в мать. Девочка в отличие от матери не любит публичности.

Дочка солистки "НеАнгелов" Славы Каминской очень похожа на нее. А вот сын пошел в отца.

Напомним, что Лобода решилась на кардинальную смену имиджа, фото взорвало сеть: «Может стригануть…».

Как сообщала Politeka, подросшая дочь Ефросининой поразила сходством со звездной мамой: «Невероятная».

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