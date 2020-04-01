Знаменита українська суперблондинка Оля Полякова показала, як вдома накачати ідеальні форми та отримати фігуру мрії

Епатажна співачка досить часто радує своїх фанатів незвичайними і пікантними нарядами, а також демонструє екстравагантні сценічні костюми, однак не соромиться Оля розкривати і секрети краси. В цей раз знаменита артистка представила особистий топ вправ, які допомагають їй скидати зайву вагу, повідомляє Politeka.

Так, цього разу на своїй сторінці в Instagram зірка представила відеоролик з топом вправ, які допомагають Оле підтримувати фігуру в ідеальній формі і створюють їй "попу, як горіх". При цьому показала зірка, як займається з нею і старша дочка Маша, активно повторюючи кожну вправу за зірковою мамою.

«Фітнес-тренування для корольов 👑 Пропоную вам почати виконувати ці ефективні вправи для всього тіла прямо зараз, не виходячи з дому. Дивимося і приєднуємося! #ТренировкаДома», – написала під новим постом Оля.

Раніше Оля Полякова в екстремальному міні засвітилася в компанії коміків з «Квартал 95» Юрія Ткача та Євгена Кошового.На знімку Полякова стоїть у міні-сукня, яка оголює її стрункі ніжки. Зверху Полякова накинула піджак. Зірка доповнила образ довгими чобітьми в незвичайний принт. Зазначимо, що коміки тісно притулилися до співачки.

«Дорогі мої, сьогодні стартує прем'єра нового сезону «Розсміши коміка» в абсолютно несподіваному форматі - весь виграш учасники будуть віддавати на реалізацію соціальних проектів по всій країні», - розповіла Полякова.

«Жеку на фото вийшов краще за всіх», «Оля, Ви найкраща і нереальна красуня!!! З задоволенням буду дивитися "Розсміши коміка" з Вами», «Ваші ніжки зроблять рекламу будь лаптям», «Нууу Полякова завжди красуня, з перчиком», - пишуть користувачі мережі.

Нагадаємо, що Оля Полякова міні-сукня виставила напоказ свою головну гордість

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