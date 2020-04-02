Популярна українська виконавиця Світлана Лобода здивувала фанатів сміливим перевтіленням заради кліпу

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Може стригануть каре?», - коротко говориться в повідомленні.

Так, на фотографії Лобода позує з каре, що «растопырено» в різні сторони сидячи. Як можна помітити, на співачці елегантна шуба і туфлі.

Проте прихильники Лободи були позбавлені можливості що-небудь сказати, оскільки фотографію вона викинула у себе в Сторіс.

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В цей раз знаменита артистка з'явилася на серії нових фото і відео в соціальній мережі Instagram в розділі Сторі в кумедному образі, влаштувавши веселі танці перед зерказлом. Будучи вдома на карантині, зірка не стала закидати себе і тому активно займається у своєму залі.

На нових представлених кадрах зірка позувала в білому спортивному костюмі, що складається з сірих лосин і короткого топа. Артистка перед дзеркалом позувала без макіяжу і з задоволенням потанцювала перед дзеркалом.

Схоже зірка під час карантину далеко не сумує – у розділі Сторі і в основному профілі все частіше з'являються її знімки, зроблені на тренуваннях. На думку багатьох користувачів, Світлані слід зупинитися і припинити худнути.

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