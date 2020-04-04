Карантин оставил тысячи знаменитостей без работы, закрыв их дома. Но помимо творческой деятельности пострадал и бизнес многих звезд

Politeka.net разбиралась, кто из звезд может потерять все из-за затянувшегося карантина.

Экс-солистка ВИА Гры Анна Седокова призналась поклонникам, что не знает, как быть дальше. Она заявила, что у нее 20 сотрудников, которым она теперь не может платить полную зарплату, так как все концерты отменены.

«Я так переживаю за тех, кто доверил мне свои жизни. Переживаю за своих музыкантов, которые остались без работы. За всех тех, кто через три дня останется без работы и без зарплаты. Работа была моим смыслом и тем, что спасало меня всю жизнь... Я была в разном де**ме, но работа! Она всегда была со мной», - заявила Седокова.

Телеведущая Анфиса Чехова тоже может пострадать из-за пандемии. Как известно, звезда выпускает одежду для женщин с нестандартными как у нее формами. Звезда призналась, что ее бизнес оказался на грани закрытия, ей даже нечем платить аренду за торговой точки в центре Москвы.

Звезда «Дом-2», Виктория Боня пожаловалась, что имеет проблемы со своим бутиком джинсовой одежды. Из-за карантина она вынуждена обдумывать новые пути для развития своего бизнеса. Боня заявила, что будет теперь ориентироваться на онлайн-продажи.

Солист группы «Руки вверх» Сергей Жуков уже считает убытки от простоя своего караоке-клуба. Он рассказал, что кроме больших потерь от клуба, он не досчитается денег из-за отмены гастрольного тура.

Добавим, что у многих других звезд также есть бизнес, который пострадает, но они предпочитают не говорить о своих проблемах публично.

Так, у Нади Дорофеевой есть магазин с модной молодежной одеждой. Конечно, он работает и онлайн, но продажи во время карантина упали даже у онлайн-магазинов.

Вера Брежнева лишь в прошлом году запустила собственную линию косметики, а телеведущая Маша Ефросинина – серию домашней одежды. Правда, не исключено, что домашние пижамы сегодня как раз будут на пике популярности.

Напомним, что лидер "Руки вверх" лег под нож хирургов: "Отрезали половину тела и...".

Как сообщала Politeka, Седокова в прозрачном топе опозорилась на собственном шоу: "Замолчи и послушай гостя!".

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