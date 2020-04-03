Знаменита українська співачка Анна Седокова похвалилася певыми кадрами з нового власного ефіру шоу "Квартира 69"

Не так давно Анна заявила, що створює програму для власного шоу, про яке мріяла багато років. Кілька годин тому співачка вирішила представити невеликий уривок з інтерв'ю, знятого в рамках шоу, але нарвалася на серйозну критику в мережі, пише Рoliteka.net.

Цього разу зірка вирішила розповісти подробиці свого першого інтерв'ю і здивувати стильним образом – короткий топ, що ледь прикриває груди артистки не залишився непоміченим шанувальниками. Також користувачі не дотримали і досить жорстких слів на адресу Ганни (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця).

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«Всі🔥🔥🔥 Ми в мережі !!! Наше шоу #КВАРТИРА69 в #Youtube і я пишу ці рядки і не вірю, що це сталося 😭😭 Перший випуск з прекрасною @klavacoca і я вдячна їй за те, що вперше Клава розповіла мені про свої стосунки зараз і про те, який крутий у неї зараз хлопець і наскільки красиво він доглядав. Приготуйте носові хусточки. першому побаченні, яке було... Ні, подивіться і все дізнаєтеся 🤪 Це була наша мрія»,

Користувачі мережі, як і очікувалося, осторонь не залишилися:  

«Пародія на ивлейчика)» Анна, занадто багато вас і мало гостя. Ви перебиваєте. Хоча інтерв'юер повинен давати договорити гостю, не хамити. Картинка дуже гарна. Та ж ситуація, що і в шоу «хочу до Меладзе», коли ви співали з дівчатами спільно пісню «стоп». Ви королева, а все решта за вами)», «Дивилася в перемотуванні...не цікаво.нещодавно дивилася з Клавою у Олени блін.нічого нового. Подивилася повністю шоу дуже сподобалося 👍але Аня будь ласка говорила про себе менше, помовчіть та не ПЕРЕБИВАЙТЕ гостей 🙏», - зазначають фанати.

Раніше ми повідомляли, Седокова зачарувала публіку видом в худі оверсайз рожевого кольору. Зірка робила селфи, стоячи біля дзеркала, натягнувши на голову капюшон. Незважаючи на посмішку, багато відзначили, що у співачки втомлений погляд і зовнішній вигляд в цілому. У підписі до фото з'ясувалося, ніж Аня засмучена.

"Я знаю, що я вам, напевно, вже набридла своїм одягом, але в останній тиждень ми малий бізнес, та й напевно бізнес, перебуваємо в повному ауті. Величезні компанії, з великими оборотами, звільняють своїх співробітників, а для мене найцінніше - це мої колеги, моя дивовижна команда", - поділилася Седокова переживаннями з приводу свого бренду і карантину.

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Все🔥🔥🔥 Мы в сети !!! Наше шоу #КВАРТИРА69 в #Youtube и я пишу эти строки и не верю, что это произошло 😭😭😭 Первый выпуск с прекрасной @klavacoca и я благодарна ей за то, что впервые Клава рассказала мне о своих отношениях сейчас и о том, какой крутой у неё сейчас парень и насколько красиво он ухаживал. Приготовьте носовые платочки. О первом свидании, которое было... Нет, посмотрите и все узнаёте 🤪 Это была наша мечта !!! Мы сильные девочки и крепкие парни, сделали это! Безграничная благодарность моей удивительной и сильной команде, я в следующих постах расскажу, как все снимали и с чем нам пришлось сразиться! Я горжусь, что знакома с каждым их вас! @dimakrasilove , ты мой самый крутой ЖуЖу ❤️ @evelinagrand , ты Артист с большой буквы !!! Я всегда мечтала сделать свою программу, душевную и смешную, но с глубоким интервью 🛁 «Квартира 69». И обязательно с добрыми делами! Помните, вы мне писали на что потратили 500 евро? Мы с Клавой выбрали того, кому я их отправлю! Смотрите и узнаете, подписываетесь на канал и пишите в комментах свои мечты! Все!!! Срочно всем обязательно сейчас же посмотреть первый выпуск #КВАРТИРА69 ! Прямая ссылка у меня в сториз и профиле или просто ищите меня ! Главное ищите !! Очень надеюсь на вашу поддержку !! Очень очень 🤗

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