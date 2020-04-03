Знаменита українська співачка Анна Седокова похвалилася певыми кадрами з нового власного ефіру шоу "Квартира 69"

Не так давно Анна заявила, що створює програму для власного шоу, про яке мріяла багато років. Кілька годин тому співачка вирішила представити невеликий уривок з інтерв'ю, знятого в рамках шоу, але нарвалася на серйозну критику в мережі, пише Рoliteka.net.

Цього разу зірка вирішила розповісти подробиці свого першого інтерв'ю і здивувати стильним образом – короткий топ, що ледь прикриває груди артистки не залишився непоміченим шанувальниками. Також користувачі не дотримали і досить жорстких слів на адресу Ганни (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця).

«Всі🔥🔥🔥 Ми в мережі !!! Наше шоу #КВАРТИРА69 в #Youtube і я пишу ці рядки і не вірю, що це сталося 😭😭 Перший випуск з прекрасною @klavacoca і я вдячна їй за те, що вперше Клава розповіла мені про свої стосунки зараз і про те, який крутий у неї зараз хлопець і наскільки красиво він доглядав. Приготуйте носові хусточки. першому побаченні, яке було... Ні, подивіться і все дізнаєтеся 🤪 Це була наша мрія»,

Користувачі мережі, як і очікувалося, осторонь не залишилися:

«Пародія на ивлейчика)» Анна, занадто багато вас і мало гостя. Ви перебиваєте. Хоча інтерв'юер повинен давати договорити гостю, не хамити. Картинка дуже гарна. Та ж ситуація, що і в шоу «хочу до Меладзе», коли ви співали з дівчатами спільно пісню «стоп». Ви королева, а все решта за вами)», «Дивилася в перемотуванні...не цікаво.нещодавно дивилася з Клавою у Олени блін.нічого нового. Подивилася повністю шоу дуже сподобалося 👍але Аня будь ласка говорила про себе менше, помовчіть та не ПЕРЕБИВАЙТЕ гостей 🙏», - зазначають фанати.

Раніше ми повідомляли, Седокова зачарувала публіку видом в худі оверсайз рожевого кольору. Зірка робила селфи, стоячи біля дзеркала, натягнувши на голову капюшон. Незважаючи на посмішку, багато відзначили, що у співачки втомлений погляд і зовнішній вигляд в цілому. У підписі до фото з'ясувалося, ніж Аня засмучена.

"Я знаю, що я вам, напевно, вже набридла своїм одягом, але в останній тиждень ми малий бізнес, та й напевно бізнес, перебуваємо в повному ауті. Величезні компанії, з великими оборотами, звільняють своїх співробітників, а для мене найцінніше - це мої колеги, моя дивовижна команда", - поділилася Седокова переживаннями з приводу свого бренду і карантину.

Нагадаємо, Сєдокова показала разом з коханцем прямо на зйомках

А ще Politeka писала, що Седокова блиснула схудлою фігурою після дієти

Також Politeka повідомляла, що Сєдокову позбавили можливості побачити власну дочку, причина вражає