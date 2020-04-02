42-річна російська актриса і телеведуча Анфіса Чехова засвітила свої принади на відвертому знімку

За прикладом багатьох знаменитостей, вона перечікує пандемію китайського вірусу в самоізоляції. Як повідомляє Politeka: Анфіса Чехова поділилася новим спокусливим фото в Instagram.

Телеведуча повідомила, що через карантин у неї з'явився час доробити ремонт у кімнаті. Вона показала затишну обстановку в спальні, розташувавшись на підвіконні з м'якими подушками. Анфіса Чехова вбралася в коротеньку сорочку-піжаму, яка ледь прикрила її розкішні стегна та інші принади. При цьому актриса з задумливою усмішкою дивиться у вікно, заклавши ногу на ногу.

"Що робити в домашній ізоляції? Багато моїх знайомих зайнялися ремонтом. А я як раз ремонт у спальні доробила) І мені не терпиться похвалитися!"

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Користувачі соціальної мережі позитивно оцінили зміни в житті Анфіси Чехової. Багатьом сподобався ремонт, але ще більше - сама ведуча.

"Як гарно у вас в спальні! Так тони підібрані спокійні, пастельні і водночас цікаві"; "Анфіса, обожнюю вас! Ви як ясне сонечко, завжди приємно дивитися)"; "Дуже красиво. цікаво. віє домашнім теплом. тільки картоплі не видно"; "Дуже затишно иумиротворенно❤️"; "Дуже все красиво 🔥Божественно 🔥🔥🔥".

Раніше Анфіса Чехова з'явилася в не менш спокусливій образі. Вона одягла футболку бежевого кольору з надзвичайно глибоким вирізом, таке декольте може позбавити дару мови будь-якого чоловіка. Анфіса підкреслила очі чорними стрілками і завдала червону помаду, а також злегка розтріпала волосся заради жаркого фото. При цьому Чехова зухвало дивиться на глядача, трохи відкривши рот.

Нагадаємо, що Анфіса Чехова лягла під ніж лікарів, розповівши про серйозний діагноз: "Страшно, що буде...".

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