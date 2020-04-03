Известная украинская телеведущая Леся Никитюк показала, как развлекается дома во время изоляции

Артистка решила показать себя "в полной боевой готовности", примерив костюм телесного цвета. В разделе Стори в социальной сети Инстаграм телеведущая продемонстрировала на серии фото и видео свои прихорашивания перед камерой и похвасталась идеальным макияжем в завершении, пишет Politeka.

Так, в этот раз Леся решила показать новый "образ дня", которым весьма впечатлила поклонников. Дело в том, что на представленных кадрах звезда появилась в одних обтягивающих шортах - велосипедках - и топе бежевого цвета, который выгодно подчеркивает формы артистки благодаря бежевому оттенку и самой форме.

Также костюм подчеркнул тонкую талию Леси, которую она показала, пританцевывая во время того, как делала с плойкой себе стильную прическу. Звезда нанесла легкий мейк, в результате чего выглядит просто превосходно.

В завершении своих танцев и работы над волосами, Леся склонилась перед объективом, чтобы показать, как выглядит ее макияж, но засветила при этом также и свою фигуру без фотошопа.

Ранее телеведущая Леся Никитюк показала новое фото в Инстаграм. На фото Леся позирует на красных каблуках и в пиджаке. Волосы у нее были распущены в этот раз. На фото можно увидеть чью-то руку, которая держала фен в руке, который наверное нужен был для съемки фото. На фоне можно увидеть диван, зеркальную черную стену, дверь и другие предметы интерьера.

Фанаты успели поставить почти 100 тысяч лайков и написали несколько комментариев:

"Нужно сделать конкурс Мисс ноги мира. Ты его сделаешь", "А окна мытые", "О, такие ноги, даются не каждой девушке", "Леся не забудь руки помыть 30 с", "Молодец, карантин с пользой", "Умничка", "Леся красотка", "Та ты просто богиня", "Супер-вумен".

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