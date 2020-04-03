Известная певица Светлана Лобода устроила дома горячую тренировку, показав топ лучших упражнений

В этот раз знаменитая артистка предстала на серии новых фото в социальной сети Инстаграм в разделе Стори, сделанных во время очередной тренировки. Артистка появилась в спортивном костюме болотного оттенка, сообщает Politeka.

Как известно, Светлана принялась активно показывать поклонникам, как занимается спортом на карантине, чтобы мотивировать других делать тоже самое и не жаловаться, что они поправились за время вынужденного отдыха.

Каждый день Светлана публикует серию кадров, отснятых на тренировке, и показывает, какие упражнения предпочитает, как их выполнять и что лучше делать в первую очередь. Этот раз не стал исключением. Сегодня звезда продемонстрировала упражнения для ягодичных мышц, для спины и пресса.

«Я знаю, что необходимо есть минимум пять раз в день маленькими порциями. Тренер говорит, что я должна возить с собой судочки, чтобы получать после тренировок нужный объем белков. Но с моим графиком, честно говоря, не до судочков», - ранее отмечала сама артистка.

Ранее Светлана Лобода удивила фанатов смелым перевоплощением ради клипа.

«Может стригануть каре?», - коротко говорится в сообщении.

Так, на фотографии Лобода позирует с каре, которое «растопырено» в разные стороны сидя. Как можно заметить, на певице элегантная шуба и туфли.

Однако поклонники Лободы были лишены возможности что-либо сказать, поскольку фотографию она выбросила у себя в Сторис.

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