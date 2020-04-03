Солистка группы «Время и Стекло» Надя Дорофеева рассказала вместе со своим супругом, чем можно заняться во время карантина

В этот раз на фан-странице в социальной сети Инстаграм певицы был представлен ранее не опубликованный ролик, в котором звезды обратились к фанатам с просьбой соблюдать режим изоляции и рассказали, как это делать с заметным кофортом для себя, пишет Politeka.

Как стало недавно известно, Министерство культуры и информационной политики Украины подготовило серию социальных роликов с участием звезд в рамках поддержки важной коммуникационной кампании относительно профилактических мер против распространения в Украине коронавируса COVID-19.

По этому поводу артисты предстали в ролике во время записи дома и рассказали, что лучше делать во время изоляции. В частности, артисты выделили утренние тренировки, а также возможность провести с друзьями онлайн вечеринку, помочь старшему поколению продуктами или как-либо еще, а также предложили девушкам и молодым людям научить дедушек и бабушек пользоваться интернетом.

До этого Надя Дорофеева показала стильные танцы в собственной гардеробной. Во время карантина артистка каждый день принялась снимать милые видеозаписи в приложении "Тик-Ток", чтобы привлечь внимание поклонников к себе. В этот раз звезда решила повеселиться в гардеробной в ярком спортивном костюме.

На представленных кадрах Надя весело подвигалась под зажигательный ритм мелодии, всячески крутясь перед камерой и улыбаясь. Звезда позировала в одном спортивном костюме черного цвета с розовыми вставками на куртке.

«Карантин блин 🤪», – кратко прокомментировала новый ролик звезда.

Поклонники в свою очередь не остались равнодушны и написали множество комментариев:

«Я тебя первая лайкнула🙌», «Красотка😍😍😍😍😍», «Красотка 😍», «Побольше видео из Тик Тока», «Надька, ти найкраща💋💋💋💋💋», «Да, сексуально!!! Супер!!!👍👍👍👍👍, но ты там от ДАнтеса прячешься?"», «Да карантин жопа....», «За этот карантин у тебя больше видео в ТикТок и прямых эфиров, чем в жизни😂❤️ Это нереально круто🔥», «На карантине спасает только тик ток. Вся надежда только на него❤️😂».

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