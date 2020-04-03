Звезда сериала «Сваты» Анна Кошмал поделилась архивным летним фото из Барселоны

25-летняя украинская актриса приобрела популярность благодаря роли внучки главных героев – Женьки – в сериале «Сваты». Сейчас знаменитость уже вовсю работает над другими проектами и не забывает радовать поклонников новыми снимками на своей странице в Инстаграм.

Как сообщает Politeka, на этот раз Кошмал решила опубликовать архивный снимок из своего путешествия в Барселону. На фото девушка позирует в легком белом платье с развевающейся на ветру юбкой. Кошмал опирается на ограждение и задумчиво смотрит вдаль.

В подписи к снимку актриса отметила, что благодаря карантину сейчас как никогда ценит то, что могла свободно делать раньше.

«Приятные воспоминания о Барселоне. Жизнь в карантине учит нас ценить и быть благодарными. Что сделаете в первую очередь, когда закончиться карантин?», - поинтересовалась у своих подписчиков Кошмал.

В комментариях к посту люди отвечают на вопрос актрисы и не забывают комментировать ее фото.

«Очень красивая! спасибо за эфиры ты такая милая хорошая», «Нет слов. Просто восхитительна. Спасибо за эти потрясающие эфиры. Лучшая актриса», «Такие фото выглядят как глоток свежего воздуха связи с карантином)))», «Очень любим тебя, талантливая и красивая! Обожаем тебя в роли Жени в Сватах», - пишут люди.

Напомним, дерзкая Женька из "Сватов" избавилась от нижнего белья и задрала платье.

Как сообщала Politeka, Женька из «Сватов» забыла про стыд и раздвинула ноги ради жарких кадров.

Также Politeka писала, что Женька из "Сватов" показала, как выглядела 20 лет назад, вся побитая: "Вообще не узнать!".