Светлана Лобода показала, как поддерживает себя в форме на карантине

Популярная украинская певица последние дни вынуждена проводить дома из-за карантина. Впрочем, Лободу это не останавливает: звезда продолжает регулярно публиковать новые фото и видео на своей странице в Инстаграм. Как сообщает Politeka, в разделе Сториз Лобода решила показать, как поддерживает фигуру в форме, продолжая заниматься дома.

На кадрах можно увидеть, как певица тренируется. В частности, Лобода демонстрирует свою впечатляющую растяжку и выполняет наклоны к вытянутым ногам.

«Позанимались английским, теперь занимаемся спортом. Хача! Будем качками!», - хвастается артистка на первых кадрах.

Для занятий спортом Лобода выбрала удобные черные лосины и черный спортивный топ, который удачно подчеркнул пышную грудь звезды. Особенно это заметно на кадрах с растяжкой. Судя по видео, тело певицы в отличной форме.

До этого мы сообщали, что Лобода удивила фанатов смелым перевоплощением ради клипа.

Так, на фотографии Лобода позировала с каре, которое «растопырено» в разные стороны сидя. Как можно заметить, на певице элегантная шуба и туфли.

«Может стригануть каре?», - коротко говорилось в сообщении.

Напомним, Лобода решилась на кардинальную смену имиджа, фото взорвало сеть: «Может стригануть…».

Как сообщала Politeka, Лобода засветила лишнее, хвастаясь формами без фотошопа: "А чья это рука сзади?".

Также Politeka писала, что Лобода в тоненьком топе не удержалась от шальных танцев: "больше не худей!".