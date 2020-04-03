Популярная украинская исполнительница Надежда Мейхер, которая раньше входила в группу «ВИА Гра», показала точеную фигуру в платье с декольте

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на странице звезды в Instagram.

Так, певица позирует в бежевом платье с вырезом, поверх которого наброшена элегантная накидка. При этом Мейхер решил придержать верхнюю одежду, подчеркнув внушительные формы. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«Вау, красоточка», «великолепная», «Надя какая Вы прелесть , ВСЕГДА!, браво», «моя любовь со школьной скамьи», «Надеждой можно любоваться вечно», - пишут они.

До этого сообщалось, что известная украинская певица Надежда Мейхер показала новое фото в Инстаграм.

На фото Надя позирует в черном легком платье, а в руках держит пальто. Волосы в этот раз певица оставила распущенными, а образ дополнила черными каблуками. На фоне можно увидеть только стену. Скорее всего, снимок был студийным.

Фанаты никак не смогли оценить публикацию Нади, как и написать ей хвалебные или негативные комментарии. Все из-за того, что Мейхер выбросила пост в сторис, где нет таких инструментов.

Ранее мы сообщали, что известная украинская певица Надежда Мейхер показала новое фото в Инстаграм.

На фото Надя позирует в черном блестящем платье с внушительным декольте. Образ она дополнила украшениями на шее. Волосы у Мейхер были в этот раз по шею и растрепанными. На кадр наложен эффект, который придал ему старины. Певица позировала в ванной, скорее всего. Кадр, возможно, из 2013 года.

Сообщалось, что известная украинская певица Надежда Мейхер, которая была участницей группы ВИА Гра, поделилась новым жарким снимком.

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