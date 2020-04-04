21-летний внук примадонны Дени Байсаров решил кардинально изменить свой имидж

Об этом пишет Politeka.net.

В частности, Дени Байсаров процесс преображения показал в своем личном Instagram.

В условиях карантина внук Аллы Пугачевой решил попрощаться со своей шевелюрой и состриг волосы.

Он поставил камеру перед собой, взял в руки машинку для стрижки и побрился налысо, а видеоролик опубликовал в Instagram Stories.

Стоит отметить, что сын Кристины Орбакайте брился таким образом, чтобы продемонстрировать, как смотрятся на нем и другие стрижки.

Сам же Дени Байсаров признался, что ему просто скучно сидеть дома на карантине, поэтому решил себя и своих фанатов в соцсетях развлечь стрижкой волос.

Ранее мы рассказывали о том, что Орбакайте показала своего ангела на карантине. Внучка примадонны и дочь Кристины Орбакайте 30 марта праздновала свой День рождения, ей исполнилось 8 лет.

В этом году у Клавдии Земцовой не было шикарного праздника. Именинница вместе с мамой находится дома на карантине.

Кристина Орбакайте нежно поздравила дочь в соцсетях. Она подбликовала фото дочери на своей странице в Instagram, и написала поздравление.

«Мой нежный ангел с характером Овна...» — обратилась Орбакайте к дочери.

Не удержалась, чтобы не поздравить внучку и Алла Пугачева. В комментариях к посту Кристины она написала: «С днем рождения, капелька моя!».

Напомним, 6-летняя дочь Пугачевой поразила странными развлечениями, Галкин показал видео.

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