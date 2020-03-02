Российская певица Алла Пугачева ответила на непрекращающиеся нападки музыкального критика, бывшего судью шоу «Х-фактор» Сергея Соседова

В комментарии российским СМИ звезда заявила, что Сергея нужно пожалеть. По ее мнению, он просто зарабатывает деньги таким образом.

«Раньше он меня хвалил, теперь поносит. Я читаю и смотрю иногда, что он несет! И после этого его зовут на ток-шоу, вероятно, платят деньги. Правда, не думаю, что очень большие», отметила Примадонна.

алла пугачева

Она добавила, что обижаться на Соседова нет смысла. Она считает, что человек имеет право зарабатывать. Улыбаясь добавляет, что его рассказы,  в конце концов, и к ее персоне внимание привлекают.

«Ну и что, я буду в суд на него подавать за то, что он несет всякую чушь? Я этого делать не стану, пусть зарабатывает», - заявила Пугачева.

Напомним, что Сергей Соседов, который во время работы в Украине всячески расхваливал творчество Аллы Борисовны, в последнее время постоянно ее критикует. По его словам, Примадонна еле дышит, а на сцену выходить все еще стремится. Он считает, что артисты должны завершать карьеру до того, как они станут немощными и жалкими.

«У нее уже давно нет голоса, это не пение. Сегодня так любой споет с улицы. В 70 лет певица не обрела ни мудрости, ни доброты, ничего!», - жестко критикует Соседов Пугачеву.

Сергей Соседов

Отметим, что Соседов грубо высказывается о примадонне в различных интервью и на скандальных ток-шоу. Так, недавно, он заявил, что Алла Пугачева практически не видится со своим мужем Максимом Галкиным. По словам Соседова, комик работает практически без перерыва, поэтому они с примадонной редко видятся. Но Пугачева не скучает: к ней приходят друзья и дети не дают скучать.

Напомним, что Алла Пугачева совсем сдала, друг семьи сделал срочное заявление: "Может умереть...".

Как сообщала Politeka, скандал вокруг Пугачевой разгорелся с новой силой, Лоза не сдержался: «Делает, что ей вздумается».

Также Politeka писала, что Алла Пугачева поплатится за испорченные карьеры, звезды ополчились против Примадонны: «Придется несладко».