Российская певица Алла Пугачева ответила на непрекращающиеся нападки музыкального критика, бывшего судью шоу «Х-фактор» Сергея Соседова

В комментарии российским СМИ звезда заявила, что Сергея нужно пожалеть. По ее мнению, он просто зарабатывает деньги таким образом.

«Раньше он меня хвалил, теперь поносит. Я читаю и смотрю иногда, что он несет! И после этого его зовут на ток-шоу, вероятно, платят деньги. Правда, не думаю, что очень большие», отметила Примадонна.

Она добавила, что обижаться на Соседова нет смысла. Она считает, что человек имеет право зарабатывать. Улыбаясь добавляет, что его рассказы, в конце концов, и к ее персоне внимание привлекают.

«Ну и что, я буду в суд на него подавать за то, что он несет всякую чушь? Я этого делать не стану, пусть зарабатывает», - заявила Пугачева.

Напомним, что Сергей Соседов, который во время работы в Украине всячески расхваливал творчество Аллы Борисовны, в последнее время постоянно ее критикует. По его словам, Примадонна еле дышит, а на сцену выходить все еще стремится. Он считает, что артисты должны завершать карьеру до того, как они станут немощными и жалкими.

«У нее уже давно нет голоса, это не пение. Сегодня так любой споет с улицы. В 70 лет певица не обрела ни мудрости, ни доброты, ничего!», - жестко критикует Соседов Пугачеву.

Отметим, что Соседов грубо высказывается о примадонне в различных интервью и на скандальных ток-шоу. Так, недавно, он заявил, что Алла Пугачева практически не видится со своим мужем Максимом Галкиным. По словам Соседова, комик работает практически без перерыва, поэтому они с примадонной редко видятся. Но Пугачева не скучает: к ней приходят друзья и дети не дают скучать.

Напомним, что Алла Пугачева совсем сдала, друг семьи сделал срочное заявление: "Может умереть...".

Как сообщала Politeka, скандал вокруг Пугачевой разгорелся с новой силой, Лоза не сдержался: «Делает, что ей вздумается».

Также Politeka писала, что Алла Пугачева поплатится за испорченные карьеры, звезды ополчились против Примадонны: «Придется несладко».