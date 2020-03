View this post on Instagram

Последнее время таинственный Домовой оставляет Гарику и Лизе по дому в неожиданных местах волшебные кристаллы 🧙🏻‍♂️ Обогатившись кристаллами, дети, наладили эпистолярную связь с магическим миром в простенках и стали заказывать более земные почтовые марки. Что к лучшему, так как по косвенным признакам запасы кристаллов даже в таком домовитом хозяйстве, как у нас, иссякают 😊