Российский шоумен Максим Галкин показал видео со своей шестилетней дочерью, Лизой

На кадрах ребенок рассказал о том, что в доме живет "домовой", который забирает сладости и оставляет им то, что дети, Лиза с братом Гарри, пожелают, пишет Рoliteka.net. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

Сначала "домовой"приносил ребятишкам кристаллы, но теперь они просят его о марках. Лиза поделилась историей, что оставила записку с указанной просьбой, положив мармеладные конфетки. Прийдя на место, Лиза не нашла ни одной конфеты, однако заметила конвертик с марками.

"Не говори Гарику!", - сказал ребенок.

В конце девочка сказала, что хочет поблагодарить "домового".

"Последнее время таинственный Домовой оставляет Гарику и Лизе по дому в неожиданных местах волшебные кристаллы 🧙🏻‍♂️

Обогатившись кристаллами, дети, наладили эпистолярную связь с магическим миром в простенках и стали заказывать более земные почтовые марки. Что к лучшему, так как по косвенным признакам запасы кристаллов даже в таком домовитом хозяйстве, как у нас, иссякают 😊", - подписал видео автор поста.

Почти за 50 минут публикация собрала более 200 тысяч просмотров и много комментариев.

"Замечательные у вас детки удачи им и вам!", "Я от нее балдею💗💗💗💗🤣🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩", "Чудо девочка 👏", "Интересная игра, надо со своими попробовать. Сейчас как раз карантин, сидим дома или на пляже, копаемся в песке или ракушки ищем - все наше развлечение", "Какое у вас чудо😻💋🤩😍😘Просто прелесть Ваша доченька🤩🤩🤩😻💋😍", "Какая она красивая☺️", "Красавица умница", "Чудесный домовой🤩", "Красатуличка", "Какая прелесть! Дай Бог вам здоровья!!!", "Домовой просто супер🙌👏🤗", "💜💜💜💜Пооока 😂😂", "😂как же это мило❤️ у нас в детстве с сестрой приходила таинственная лисичка))) но исключительно с сладким)))", "🤣 Какая же она шлааадкая😍", "Чудо какое", - написали пользователи сети.

Отметим Максим Галкин в одном из интервью рассказал, что скрывал детей после их рождения, но семью стали преследовать папарацци. После этого артист решил сам показывать чад в своем Инстаграм.

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