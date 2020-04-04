Регина Тодоренко показала фигуру в неудачном образе, засветив при этом недостатки своей фигуры

Как известно, Тодоренко является любительницей устроить съемки в рамках своих проектов, часто такие кадры снимают прямо в гримерках, показывая, как артистка веселится с коллегами. В этот раз на странице в социальной сети Инстаграм появился ролик с пением Регины в необычном наряде, пишет Рoliteka.net.

В этот раз певица позировала в весьма неудачном образе – высоких шортах серого цвета, полностью скрывших ее фигуру, и малиновом топе который сделал талию певицы квадратной.

Сама она поняла, что образ неудачный, но тем не менее решила выставить ролик и сострить в подписи под роликом:

«#пятницасрегиной Срочно на youtube !!! СРОЧНООООО!!!! «Квадратная Регина, зачем ногу задираешь, тьфу, толстуха»», - саркастично отметила певица.

Вот что ответили пользователи:

«🔥🔥🔥 как же повезло...,Вы супер! Владу привет!)», «Все сходят с ума на карантине😁», «К чему это??», «Ты 😂😂😂😂😂😂 сделала мой день 😹😹😹😹😹😹😹😹😹😹😹огоньььь», «Губка боб квадратные штаны, не задирай ноги🤣 Такая потешная», «А такие зажигательные певицы, не бояться ли Короновируса?», «О карантине забыла?», «Задолбала! Прям певица, епи мать!».

Ранее звезда представила несколько кадров в социальной сети Инстаграм, на которых появилась в необычном платье, полностью расшитым пайетками и подчеркнувшим ее талию. Причем в подписи звезда оставила топ самых популярных неприятных комментариев, которые ей зачем-то оставляют хейтеры:

«#кривляка «Коза, достала со своим языком», «а можно без языка», «ума - палата», «тупая», «совсем уже из-за бабла перекосило», «ты же мать», «Боже, какая страшная»,л» - сколько приятного я читаю каждый день и за это благодарю вас!», - довольно иронично подписала новые фото артистка.

Напомним, Тодоренко жестко опозорилась из-за неудачного замечания

А еще Politeka писала, что Тодоренко показала, как развлекается со своими сладостями на отдыхе

Также Politeka сообщала, что Тодоренко расплакалась после вопросов Ксении Собчак