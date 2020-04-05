В жизни почти каждой звезды наступает время, когда они хотят детей
Радости знаменитостей нет предела, когда вместо одного малыша на свет появляется сразу два, пишет Рoliteka.net. Читайте далее о звездах, которым повезло родить двойню или близняшек.
Бейонсе родила от своего мужа, рэпера Jay-Z, двух близнецов. Пара очень редко делится с поклонниками снимками своих детей. Стоит отметить, что супруги скрывают подробности личной жизни.
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Голливудская актриса Анджелина Джоли родила от артиста Брэда Питта мальчика и девочку Нокса и Вивьен. С тех пор за ними пристально следят папарацци.
Артист Джордж Клуни поженился на Амаль Аламуддин. В прошлом году супруги стали родителями пары близняшек. Пара тщательно бережет малышей от публики.
Певица Мэрайя Кэри родила близнецов Монро и Моррокана от бывшего мужа Ника Кэннона. Артистка постоянно устраивает детям веселые сюрпризы и любит их баловать.
Мировая знаменитость Дженнифер Лопес стала мамой Эммы и Максимиллиана. Дети ни в чем не нуждаются, но артистка старается их не разбаловать, поэтому они растут рассудительными и спокойными людьми.
Дочка и сын Джулии Робертс живут вдали от камер, и ее это более чем устраивает. Сама Джулия уже почти отошла от съемок ради семьи.
Российская певица Диана Арбенина несколько лет назад стала мамой Марты и Артема. По словам близких, ребята растут талантливыми, как их мама.
Напомним, Дженнифер Лопес, несмотря на карантин, тренировалась в спортзале. Ее вместе с женихом застали папарацци.
Звезда была в обтягивающем красном топе и облегающих леггинсах. Штаны подчеркнули пышные бедра артистки.
Кроме того, звезда была без белья, что видно по ее выпирающим прелестям.
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