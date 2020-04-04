Украинский шоумен и телеведущий Владимир Остапчук собрался провести закрытую онлайн-вечеринку

Как передает Politeka.net, об условиях он рассказал на своей Instagram-странице.⠀

"Каждый из вас может выйти в эфир, поиграть в игры и выиграть клевые призы.

Условие простое: будьте рядом со своей второй половинкой и возможно именно вам повезёт P.S. У нас будет secret celebrity", - сообщил он.



Также Остапчук отметил, что на такой уникальной вечеринке желающие смогут приготовить онлайн-коктейль, поиграть со своей второй половинко в игру "Бесишь" и даже спеть в караоке.





"Go подбухивать вместе", - предложил он.

Пользователи сети одобрили такую инициативу шоумена, но некоторые и осудили его за пропаганду алкоголя.



" Уже жду не дождусь", "Интересно посмотрим, спасибо", "Сразу видно опытный тамада. Надеюсь выкуп невесты будет", "Владимир, зачем пропагандировать не здоровый образ жизни? Сейчас необходимо, как некогда правильно питаться и следить за своим здоровьем!!!!", - писали его подписчики под постом.

Напомним, что Владимир Остапчук развелся с женой Еленой Войченко после 12 лет брака.

Сами супруги причину расставания называть не стали. Пара призналась, что благодарна друг другу за годы, проведенные вместе.

Напомним, Остапчук и Ризатдинова снова вместе после "Танців з зірками".

Как сообщала Politeka, скандальный Остапчук рассмешил украинцев фото в маске.

Также Politeka писала, что Остапчук выболтал лишнее об отношениях с бывшей женой: «Не говорим на тему…».



