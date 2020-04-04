Знаменита украинская певица Вера Брежнева показала, как проводит роскошный вечер в просторном номере в отеле

В этот раз певица показала на своей странице в социальной сети Инстаграм в разделе Стори серию кадров из вечернего отдыха в отеле. Артистка решила показать не только свой домашний вид, но еще и убранство своего номера, пишет Рoliteka.net.

Певица позировала в черной матовой пижаме перед зеркалом и с удовольствием показывала уютную вечернюю обстановку своего номера. Немногим позже Вера показала, как лежит в постели и крутится перед объективом.

При этом на лице Веры нет макияжа, а сама она выглядит сонной и уставшей. Артистка не стала оставлять подписи и говорить что-либо, предоставляя возможность поклонникам просто посмотреть на ее отдых. Примечательно, что на отдых звезда отправилась без супруга.

Тем не менее, комментариев пользователи не оставили, поскольку в разделе Стори данная функция отсутствует.

Также ранее Вера поделилась в Инстаграм архивным видео, на котором они с дочкой веселятся в машине.

На кадрах можно увидеть, как мать ведет машину, в то время как ее дочь с подругами сидят на заднем сидении. В машине на всю громкость играет музыка, под которую Соня задорно танцует, а Вера подпевает. Судя по всему, Брежнева идеально вписывается в компанию молодых девушек и не чувствует никакого смущения.

Певица уточнила, что это видео было снято в прошлый день рождения Сони, а сегодня они не могут отметить праздник вместе из-за того, что находятся на карантине на разных континентах.

«Сегодня у меня супер-праздник!!! День Рождения моей старшей доченьки - 19!!! это видео-хроники прошлого дня рождения, когда я на 2 дня прилетала в Лос Анджелес, чтобы сделать сюрприз и поздравить ее) и вот с таким же настроением, но с на разных континентах сегодня на карантине. Мне очень повезло с этой прекрасной девушкой)) а ей - с водителем», - написала Вера.

Поклонники певицы в комментариях поздравляют ее дочь с днем рождения и оставляют свои пожелания.

«Куколки шикарные», «Какие вы классные, вы ей как сестра а не мама. С днём рождения вашу дочку», «Вау!!! Девочки! Вы прекрасны! С днём рождения», «Какая взрослая Соня! С Днём Рождения!», «Ничего себе, какая уже большая», - пишут люди.

Напомним, Брежнева показала, как выглядела на самом деле до пластики: молодая и соблазнительная.

Как сообщала Politeka, Брежнева появилась с Меладзе в домашнем виде перед камерой.

Также Politeka писала, что Брежнева устроила взрослые развлечения с 18-летней дочерью, кадры впечатляют.