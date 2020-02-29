Известная украинская певица Вера Брежнева показала совместное фото с дочерью в Инстаграм

На фото Вера позирует в черных очках и какой-то одежде. Рядом с ней старшая дочь Соня Киперман, которая была в рубашке, скорее всего. Фото было довольно крупным планом и практически ничего не видно. Можно заметить только корзинку и сзади зонтик. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

"Прилететь на несколько часов в ЛА, успеть дать концерт и увидеть свою любимую красавицу! Как всегда мало времени... До скорой новой встречи, Город Ангелов и Мой Прекрасный Ангелочек. А мы вылетаем в Сан-Франциско ✈️ сегодня в 19.00 увидимся на концерте", - написала Вера.

Фанаты успели поставить 13 тысяч лайков за 13 минут и написали несколько комментариев:

"Настоящий ангелочек", Чудесные, обожаю вас", "Как сестрички выглядите", "Мягкой посадки в Сан-Франциско!", "Такие нежные девочки, прям весной от вас веет зефирки", "Вера, скажите, пожалуйста, вы общаетесь с отцами ваших совместных детей, какие у вас с ними отношения и есть ли вообще оно общение?", "Сан Франциско Вас ждёт. Особенно Зара. Буду у Вас на концерте. Увидимся".

Сообщалось, что украинская певица Вера Брежнева представила на серии кадров несколько ярких образов для рекламы собственного косметического бренда.

Звезда представила стильные кадры из фотосессии со своей продукцией, показав не только идеальный цвет кожи и макияж, но и стройную фигуру на представленных кадрах в Инстаграм.

«Мне так хотелось сказать каждой из вас: Ты красива. Ты уникальна. Я не могу это сделать лично миллионам. Но теперь я могу делать это с помощью VERA @verabeauty.official Знай - Ты прекрасна.

Сегодня 3 месяца с момента запуска 💝 Мы растём, развиваемся и рады вам 🌸 А это видео напомнило о том вечере 💃🏼 спасибо всем, кто разделил его со мной!», – написала Вера в соцсети.

Напомним, Брежнева не удержалась и заговорила о новой беременности

А еще Politeka писала, что Брежнева представила новую песню, озадачив сеть

Также Politeka сообщала, что Брежнева осталась без одежды и прикрылась лепестками ради интимного кадр



