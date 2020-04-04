Телеведущая Ксения Собчак не смогла обойти стороной пандемию китайского вируса

Соответствующий пост звезда опубликовала в своем Instagram, передает Politeka.net.

В частности, светская львица решила сравнить пандемию вируса с Третьей мировой войной и разнесла меры по самоизоляции россиян.

"Тихон Шевкунов, духовник Путина и настоятель Сретенского монастыря пару дней назад заявил ,что вирус-это Третья Мировая Война. Действительно, каждый новый век человечество любило начать с большой войны. Но если Бог и есть, то,что происходит сейчас ,это усмешка,злая ирония над всем человечеством", - утверждает Собчак.

Телеведущая также отметила, что если раньше люди голодали, то сейчас все человечество кашляет.

«И страшно паникует по этому поводу. «Спаси ближнего лежа на диване»! «главное никуда не выходи-вот твой вклад» - если в этом во всем и есть какой -то «знак» и «послание» от Бога к Человеку,то это Презрение. С большой буквы», - резюмировала Собчак в своем Instagram.

Пользователи продолжили дискуссию и назвали эпидемию китайского вируса - испытанием человечества. Но были и такие, которые упрекнули Собчак в чрезмерном пафосе.

"Думаю, вирус - это действительно испытание для нашего общества, подобно войне. Нас захватила глобализация настолько, что изоляция, в которой мы вынуждены находиться сейчас, подобна ограничению свободы", "Какие-то странные мысли в слух...", "Это какое-то безумие!", "Бред какой", "Впервые с Вами не соглашусь", "Великий мыслитель))", - написали они в комментариях.

Ранее мы рассказывали о громком скандале, который вспыхнул между Богомоловым, Собчак и ее матерью сенатором Людмилой Нарусовой.

Как пишут СМИ, Нарусова разозлилась на дочь из-за того, что та с супругом не смогла подключить ее к прямому эфиру, который они запустили в Инстаграм. В результате женщина на сдержалась и выдала все, что думает об умственных способностях своей дочери и ее мужа.

«Да что ж вы такие тупые, что не можете меня к эфиру подключить! Это потому, что вы пьяные! На столе бутылка стоит – молодцы, дожили! Лучше Платона мне покажите!», - возмутилась мать ведущей.

Напомним, Собчак посветила неприличным декольте перед Богомоловым и заговорила о разводе.

Также Politeka писала, что беременная Ксения Собчак запихивается устрицами, пока Виторган молит о финансовой помощи.