Российская телеведущая Ксения Собчак опубликовала видео, записанное в одном из ресторанов

Недавно в сети появились слухи о том, что Ксения Собчак беременна отсвоего супруга, режиссера Константина Богомолова, пишет Politeka.net. Пользователи сети обратили внимание, что телеведущая стала выбирать свободные наряды.

Кроме того, звезда ездит по инфекционным больницам во время эпидемии коронавируса в России, что заставляет переживать ее супруга.

Несколько часов назад на странице телезвезды появилось видео, на котором она предстала в одном из ресторанов, разглядывая и поедая устрицы. (Чтобы посмотреть кадры, доскролльте до конца страницы)

"Первое - прости, первое - прощай!", - подписала видео Ксения, "попрощавшись" с устрицей перед неделей карантина.

А пока Собчак объедается устрицами, почти в это же время ее бывший муж, Максим Виторган, разместил пост, в котором попросил всех о помощи. По его словам, есть вещи страшнее коронавируса, из-за которого приходится отменять благотворительные мероприятия в поддержку малоимущих.

Поэтому Виторган попросил всех неравнодушных помочь нуждающимся любой суммой.

В частности, благотворительность касается подростков из сельских детских домов в пяти регионах, которых комплексно готовят к выпуску и началу самостоятельной взрослой жизни.

"Всегда участвуйте в помощи только через проверенные фонды. Остерегайтесь жуликов. Их, к сожалению, полно. И здесь в инсте тоже. Будьте здоровы! И неравнодушны", - написал артист.

Напомним, Ксения Собчак показала своего нынешнего супруга Константина Богомолова в Инстаграм.

«Мой первый и единственный мужчина!!❤️❤️После обнуления. ❤️❤️», - написала она.

Пользователи сети по-разному отреагировали на пост. В частности, они интересовались, сколько "обнулений" было у звезды.

Напомним, Собчак ошарашила внешним видом дома, Богомолову не повезло.

Как сообщала Politeka, бывший любовник Собчак рассказал, как избавился от светской львицы.

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