38-летняя российская ведущая Ксения Собчак удивила поклонников нескромным внешним видом и идеей с семейными советами

Как передает Politeka.net, звезда поделилась свежим фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала вместе со своим супругом режиссером Константином Богомоловым. Ксения сверкнула открытой грудью в красном пиджаке, зона декольте которого способна вызвать "пожар". При этом на ее лице играла озорная улыбка. Богомолов же позировал куда скромнее: в черном пиджаке, белой рубашке и синих джинсах.

"Ну что, друзья! Дождались! Сегодня первый день официального карантина. #всемОставатьсяНаСвоихМестах Ходят слухи что в Китае после завершения пандемии резко увеличилось количество разводов. Чтоб такого не случилось у нас - мы дадим вам несколько интересных советов;) Сегодня, ровно в 20.00 ждите прямой эфир прямо здесь! Ну а так как #ДваждыЛучше - мы выйдем к Вам вдвоём с @konbog75", - поделилась Собчак.

Поклонники по-разному восприняли идею Ксении. Некоторые выразили неподдельную заинтересованность, но большинство все же усомнились в том, что могут посоветовать молодожены, которые еще не успели "хлебнуть горя". Напомним, свадьба Ксении и Константина состоялась в сентябре прошлого года. В последнее время поползли слухи, что ведущая беременна.

"А еще говорят, что после будет очередь в гинекологии и примерно в декабре хорошая рождаемость))"

"Умная, смелая 👍❤️"

"Вам еще рано, должно накипеть."

"Это не будет честно😁 у вас ещё все только начинается... Что могут посоветовать счастливые молодожёны? Тем более он первый после обнуления...😁"

"Советы от эксперта Ксении)) заинтриговали 😂 без бутылочки розового будет не обойтись 🥂🍾"

"Вот ещё разводиться... пусть мучается до конца наших дней😅"

Напомним, Собчак ошарашила внешним видом дома, Богомолову не повезло.

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