Известная певица Светлана Лобода устроила дома теплый отдых вместе со старшей дочерью Евангелиной

В этот раз знаменитая артистка предстала на серии новых фото в социальной сети Инстаграм в разделе Стори в нежном летнем образе вместе с дочерью. Певица решила провести вечер у бассейна, сообщает Politeka.

Артистка позировала в ярком виде и позитивно обнималась с дочерью. Звезда появилась перед камерой в черном купальнике с завязанными в небрежный пучек волосами. Рядом с ней мило покружилась старшая дочь Ева, всячески позируя рядом с молодой мамой. Примечательно, что появилась Светлана на кадрах, как обычно, без младшей дочери. В комментариях под подобными постами у звезды часто спрашивают "Где же Тильда?"

Светлана в свою очередь показала повзрослевшую дочь и с радостью целовала малышку, радуясь проведенному вместе времени,которого до этого катострофически не хватало из-за занятосчти певицы на постоянных концертах.

Также Светлана принялась активно показывать поклонникам, как занимается спортом на карантине, чтобы мотивировать других делать тоже самое и не жаловаться, что они поправились за время вынужденного отдыха.

Каждый день Светлана публикует серию кадров, отснятых на тренировке, и показывает, какие упражнения предпочитает, как их выполнять и что лучше делать в первую очередь. Этот раз не стал исключением. Сегодня звезда продемонстрировала упражнения для ягодичных мышц, для спины и пресса.

До этого звезда решила показать, как проводит все домашнее время дома, как пытается разнообразить свои будни и как веселятся вместе с ней ее дети - Тильда и Ева. В разделе Стори на фото она показала, как устроила милую прогулку с детками. А на своей основной странице Светлана показала, как веселится в ванной сама, напевая собственные песни.

«Дома можно все !!!😂🤘😘 петь, танцевать ,креативить , писать песни, записывать вам ролики и поднимать друг другу настроение. Принимайте участие в челлендже от канала @muztv #МойиПой вместе с нами, будьте здоровы и берегите своих близких!», – написала Светлана под новым постом.

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