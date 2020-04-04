Солистка группы «Время и Стекло» Надя Дорофеева удивила забавным видео, записанным дял приложения "Тик-Ток с необычным фильтром

В этот раз на фан-странице в социальной сети Инстаграм певицы был представлен ранее не опубликованный ролик из молодежного приложения "Тик-Ток", на котором звезда предстала в образе "толстушки" из-за специального фильтра, пишет Politeka.

Певица шутливо подпевала взрослой песне с нецензурными выражениями, любуясь пухлыми щечками и дурашливо покрутившись перед камерой. На лице звезды можно также заметить блестящий макияж, а одета сама она в стильную черную толстовку.

На фоне также слышно, как супруг Нади обращается к звезде, которая веселится перед объективом. Свой ролик артистка, как обычно, снимала в гардеробной комнате. Причем пухлое лицо у поклонников вызвало интерес, некоторые отметили, что "Дантес раскормил" их звезду.

Также, как стало недавно известно, Министерство культуры и информационной политики Украины подготовило серию социальных роликов с участием звезд в рамках поддержки важной коммуникационной кампании относительно профилактических мер против распространения в Украине коронавируса COVID-19.

По этому поводу артисты - Надя и Вова - предстали в ролике во время записи дома и рассказали, что лучше делать во время изоляции. В частности, артисты выделили утренние тренировки, а также возможность провести с друзьями онлайн вечеринку, помочь старшему поколению продуктами или как-либо еще, а также предложили девушкам и молодым людям научить дедушек и бабушек пользоваться интернетом.

До этого Надя Дорофеева показала стильные танцы в собственной гардеробной. Во время карантина артистка каждый день принялась снимать милые видеозаписи в приложении "Тик-Ток", чтобы привлечь внимание поклонников к себе.

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