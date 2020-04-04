Регина Тодоренко показала фигуру новом стильном наряде, который примерила для шоу "Маски"

Как известно, недавно Тодоренко стала одним из членов жюри в российском шоу "Маски, кто ты?". Съемки телевизионного шоу проходят даже в режиме карантина и сегодня в социальной сети Инстаграм звезда решила показать новый образ для очередного эфира, пишет Рoliteka.net.

Так, звезда предстала с ярким макияжем на лице с акцентом на блестящие глаза и загорелую кожу. Дополнила свой образ Регина массивными золотистыми украшениями и множеством цепочек. Яркая блуза без рукавов артистки из необычной блестящей ткани желтого оттенка произвела впечатление на поклонников. Однако, многие обратили внимание на то, что Тодоренко нарушила карантин и ей следует «остаться дома»:

«#бьюти Если что , за спиной в левой руке я прячу мед.маску. Мы все ещё снимаем шоу @maskantv ! Все проходит максимально ответственно и стерильно! Мы следуем всем правилам безопасности. Вы наверняка скажете: «какого черта, сиди дома на самоизоляции». Но не так-то все просто! Работники голубых экранов обязуются выполнять свои функции даже в карантин.

Ведь мы в каком-то смысле отвечаем за эмоциональное состояние людей. Есть новостники , которые следят за информационным потоком актуальных событий и держат нас в курсе мировых изменений, а есть шоумены, такие как мы, которые обязаны в столь нелёгкое время помогать зрителям забыть обо всех проблемах хотя бы на 2 часа в воскресный вечер!», - написала Тодренко.

До этого певица позировала в весьма неудачном образе – высоких шортах серого цвета, полностью скрывших ее фигуру, и малиновом топе который сделал талию певицы квадратной.

Сама она поняла, что образ неудачный, но тем не менее решила выставить ролик и сострить в подписи под роликом:

«#пятницасрегиной Срочно на youtube !!! СРОЧНООООО!!!! «Квадратная Регина, зачем ногу задираешь, тьфу, толстуха»», - саркастично отметила певица.

Вот что ответили пользователи:

«🔥🔥🔥 как же повезло...,Вы супер! Владу привет!)», «Все сходят с ума на карантине😁», «К чему это??», «Ты 😂😂😂😂😂😂 сделала мой день 😹😹😹😹😹😹😹😹😹😹😹огоньььь», «Губка боб квадратные штаны, не задирай ноги🤣 Такая потешная», «А такие зажигательные певицы, не бояться ли Короновируса?», «О карантине забыла?», «Задолбала! Прям певица, епи мать!».

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