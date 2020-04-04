На что только скука не толкает людей!

Карантин из-за коронавируса стал настоящим испытанием не только для простых людей, но и для звезд мирового уровня

Лишенные привычного живого общения, поездок и путешествий, они вынуждены придумывать, как развлечься и не сойти с ума, сидя в четырех стенах, передает Politeka.

Иногда это выглядит, скажем так, тревожно. Например, 62-летняя голливудская легенда Шэрон Стоун нашла себе собеседника во время изоляции: она ведет беседы с собой и своей подушкой.

Об этом она рассказала на странице в Instagram.

На видео звезда позирует, лежа на кровати. На ней нет пижамы и даже белья, лишь очки с длинной цепочкой с разноцветными элементами. Волосы актрисы небережно растрепаны.

Своим фанатам Шэрон поведала, что «подушечные беседы» стали для нее спасением в «непростое время карантина».

«Люблю тебя. Продолжай говорить с этой подушкой. Я попробую это сегодня вечером», «Нам всем этого достаточно. Но мы должны продолжать 🙏🙏 Такое трудное время 💕💕», «Могу поспорить, что подушка на небесах 🦋», – пишут в комментариях.

Ранее мы рассказывали, что Шэрон на карантине увлеклась рисованием. Соответствующим видео она также поделилась в сети.

Звезда рассказывает, что она закончила рисовать картину, и получилось довольно неплохо. На видео заметно, что актриса сильно постарела и вынуждена носить очки, чтобы лучше видеть. К тому же, Шерон не очень старалась выглядеть красиво. На ней домашняя одежда, а ее волосы собраны в небрежный хвостик.

Кстати, совсем недавно Шэрон блистала на обложке глянца. При помощи света, макияжа и фоторедактора она изменилась до неузнаваемости, помолодев лет на 20.

Отметим, что Шэрон Стоун долгое время являлась одной из самых красивых и желанных актрис Голливуда. Сегодня она продолжает сниматься в кино, но совсем немного. Стоун живет в западном Голливуде с тремя сыновьями, которых она усыновила.

Напомним, что Шэрон Стоун расставила ноги и сразила всех божественным видом: «как у 20-летней».

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