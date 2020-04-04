Солистка группы «Время и Стекло» Надя Дорофеева удивила выходкой в блестящем образе из "золота"

В этот раз на фан-странице в социальной сети Инстаграм певицы были опубликованы яркие снимки, сделанные в рамках специальной акции "Фешнт-трешн", к которой массово присоединяются все знаменитости, пишет Politeka.

Так, чтобы не сойти с ума во время длительного сидения дома на карантине, каждый находит себе занятие по душе. Кто-то смотрит фильмы, кто-то играет в настольные игры, кто-то устраивает онлайн-тренировки или целые вечеринки с поклонниками или друзьями - каждый "по-своему сходит с ума на карантине", как уже не раз отмечали пользователи Инстаграм.

В сети также в последнее время набирает популярность челлендж - выбрасывать мусор при полном "параде" - с макияжем, укладкой волос и в стильной одежде.

«Певица Надя Дорофеева также не осталась в стороне нашего флешмоба # фешнтрешн и свою «СТОМЕТРОВКУ» к корзине прошагала в эффектном золотом образе. Получилось круто - вдохновляйтесь, надевайте свое нарядные одежды и присоединяйтесь!», - сказано на фан-аккаунте.

Также певица решила рассказать, как проводит время на третей неделе карантина:

«Третья неделя карантина. У нас появилось много разных новых домашних привычек. Особенно мы стали активно готовить и много есть. Много!!!!! Часто! Активно! Кушать 😂 но сейчас не об этом...) Я хочу поделиться с вами музыкой, которая нравится мне. И она сиииильно разная. И классика и попса и рэпчик, ну короче послушайте. Обычно я слушаю утром, когда только проснулась.

Погнали и не забудьте себе сохранить ✔️

1. The Beatles ( идеально утром, слушать всё!!!)

2. Stromae ( любимый артист, круглосуточно, слушать всё)

3. 5 Seconds of Summer ( клевые ребята и тречки: teeth, easier )

4. Selena Gomez альбом «Rare” ( очень лёгкий и очень женский)

5. Kanye West (альбом Jesus is king)

6. Mac Miller ( это точно не с утра. Слушаю его, когда грустно.он волшебный )

7. Harry Styles ( хороший альбомчик «Fine Line”, приятный, лёгкий )

8. The Weeknd ( блин, вот не люблю его, а он взял, как на зло, выпустил хороший альбом )

9. Dominic Fike (кайф)

10. Скриптонит», - написала Надя несколькими часами ранее.

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