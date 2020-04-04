Телеведущий Дмитрий Шепелев начал работу над новым проектом



В сети появились кадры, на которых Дмитрий находится в студии, где предположительно и будет работать над секретным проектом.

Отец Жанны Фриске, Владимир, резко отреагировал на такую новость, передают российские СМИ.

По его словам, его будущим работодателям стоит помнить, что он "тот еще тип".

«С Первого Шепелева поперли из-за того, что он, как я считаю, тот еще тип. Его будущим работодателям стоит помнить об этом. И мне совершено не интересно, что за шоу он делает. Не считаю его профессионалом», — заявил он.

Отметим, что еще зимой Дмитрий Шепелев ушел с Первого канала, на котором проработал больше десяти лет. По его словам, все тогда произошло по обоюдном согласии, но позже в СМИ появилась информация, что шоумен сорвал съемки, после чего продюсеры указали ему на дверь.

Ранее мы сообщали, что отец Жанны Фриске обратился в московский суд с тем, чтобы взыскать с мужа дочери, шоумена Дмитрия Шепелева, более 7 миллионов рублей,

Владимир Фриске требует у него погасить долг перед фондом, который собирал деньги на лечение его дочери.