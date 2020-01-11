Шоумен Дмитрий Шепелев рассказал об инциденте, который случился на праздновании дня рождения его сына

36-летний артист признался, что любит побаловать единственного ребенка, порой забывая о масштабах и стоимости сюрпризов. Однако, однажды такая история едва не закончилась печально.

Историей он поделился на своей странице в Instagram. (Чтобы посмотреть видео - проскролльте вниз).

Так, в апреле прошлого года на личный праздник Платона шоумен специально привез из Петербурга рыцарей, которые разыграли перед мальчиком яркое представление.

дмитрий шепелев, платон, жанна фриске

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Также был конь. Целых 10 минут происходило настоящее сражение. Потом была вечеринка в детском саду с пятью ряжеными пиратами-аниматорами и тридцатью приглашенными, дискотека, бумажный фейерверк и торт в виде разбойника Черная борода.

Впрочем, именно тот игровой турнир заставил телеведущего одуматься и пересмотреть отношение к силе своего желания удивить и восхитить сына. Как оказалось, поединок приглашенных артистов-рыцарей вышел из-под контроля.

«Они лупили друг друга настоящими мечами, так что искры летели. Разошлись так, что один другому чуть не отрубил палец, на асфальт капала кровь», — рассказал Шепелев.

Все происходило на глазах у испуганного Платона. К счастью, звездный отец смог быстро успокоить наследника.

«Я сказал ему, что это часть представления. Но в этом году решил быть скромнее», — поделился шоумен.

Как известно, бывшая жена Шепелева Жанна Фриске умерла от рака головного мозга. У Дмитрия остался сын Платон.

Новой избранницей телеведущего стала дизайнер Екатерина Тулупова. Вместе с парой живут дети от прошлых отношений — 6-летний сын Дмитрия Платон и ровесница мальчика Лада, дочь Екатерины.

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Вы делаете безумные, дорогие, шикарные подарки детям ко дню рождения? А какие? Я часто спрашиваю об этом своих гостей в программе #папки и пришел к заключению, что мужчины балуют детей и не сдерживаются в широких подарках чаще. Могу ошибаться. Если говорить обо мне, на прошлый День Рождения сына я пригласил двух рыцарей. В доспехах с ног до головы, один вообще на коне, они появлялись во дворе и дома, между ними вспыхивала драка, они лупили друг-друга настоящими мечами так что искры летели. Разошлись так, что один другому чуть не отрубил палец, на асфальт капала кровь. У сына глаза 👀 Ему я сказал, что это часть представления. А сам подумал, что как бы чуть-чуть перебор получился 🥴 Потом воины примирившись посвящали сына в рыцари. В общем куда там ребенок - взрослые были в легком шоке 🤣 В следующем году я решил быть скромнее, потому что на следующий день была еще пиратская вечеринка с шестью пиратами и ...в общем, не буду продолжать. Вы устраиваете детям грандиозные подарки ко Дню рождения? Все-таки в большинстве семей главных праздника два: День рождения и Новый год. А какие? Расскажите, интересно. И если намеренно не устраиваете, тоже расскажите. #папки #мамки #детки #деньрождения

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Напомним, бывший муж Фриске Шепелев нарвался на жесткую критику из-за свадьбы с новой возлюбленной.

А еще Politeka писала, что муж умершей от рака Фриске Шепелев отгуляет свадьбу с длинноногой блондинкой.

Также Politeka сообщала, Фриске явилась перед свадьбой Шепелева.