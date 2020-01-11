Шоумен рассказал, о чем очень сожалеет

Шоумен Дмитрий Шепелев рассказал об инциденте, который случился на праздновании дня рождения его сына

36-летний артист признался, что любит побаловать единственного ребенка, порой забывая о масштабах и стоимости сюрпризов. Однако, однажды такая история едва не закончилась печально.

Историей он поделился на своей странице в Instagram. (Чтобы посмотреть видео - проскролльте вниз).

Так, в апреле прошлого года на личный праздник Платона шоумен специально привез из Петербурга рыцарей, которые разыграли перед мальчиком яркое представление.

Также был конь. Целых 10 минут происходило настоящее сражение. Потом была вечеринка в детском саду с пятью ряжеными пиратами-аниматорами и тридцатью приглашенными, дискотека, бумажный фейерверк и торт в виде разбойника Черная борода.

Впрочем, именно тот игровой турнир заставил телеведущего одуматься и пересмотреть отношение к силе своего желания удивить и восхитить сына. Как оказалось, поединок приглашенных артистов-рыцарей вышел из-под контроля.

«Они лупили друг друга настоящими мечами, так что искры летели. Разошлись так, что один другому чуть не отрубил палец, на асфальт капала кровь», — рассказал Шепелев.

Все происходило на глазах у испуганного Платона. К счастью, звездный отец смог быстро успокоить наследника.

«Я сказал ему, что это часть представления. Но в этом году решил быть скромнее», — поделился шоумен.

Как известно, бывшая жена Шепелева Жанна Фриске умерла от рака головного мозга. У Дмитрия остался сын Платон.

Новой избранницей телеведущего стала дизайнер Екатерина Тулупова. Вместе с парой живут дети от прошлых отношений — 6-летний сын Дмитрия Платон и ровесница мальчика Лада, дочь Екатерины.

Напомним, бывший муж Фриске Шепелев нарвался на жесткую критику из-за свадьбы с новой возлюбленной.

А еще Politeka писала, что муж умершей от рака Фриске Шепелев отгуляет свадьбу с длинноногой блондинкой.

Также Politeka сообщала, Фриске явилась перед свадьбой Шепелева.