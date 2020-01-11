Шоумен Дмитрий Шепелев рассказал об инциденте, который случился на праздновании дня рождения его сына
36-летний артист признался, что любит побаловать единственного ребенка, порой забывая о масштабах и стоимости сюрпризов. Однако, однажды такая история едва не закончилась печально.
Историей он поделился на своей странице в Instagram. (Чтобы посмотреть видео - проскролльте вниз).
Так, в апреле прошлого года на личный праздник Платона шоумен специально привез из Петербурга рыцарей, которые разыграли перед мальчиком яркое представление.
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Также был конь. Целых 10 минут происходило настоящее сражение. Потом была вечеринка в детском саду с пятью ряжеными пиратами-аниматорами и тридцатью приглашенными, дискотека, бумажный фейерверк и торт в виде разбойника Черная борода.
Впрочем, именно тот игровой турнир заставил телеведущего одуматься и пересмотреть отношение к силе своего желания удивить и восхитить сына. Как оказалось, поединок приглашенных артистов-рыцарей вышел из-под контроля.
«Они лупили друг друга настоящими мечами, так что искры летели. Разошлись так, что один другому чуть не отрубил палец, на асфальт капала кровь», — рассказал Шепелев.
Все происходило на глазах у испуганного Платона. К счастью, звездный отец смог быстро успокоить наследника.
«Я сказал ему, что это часть представления. Но в этом году решил быть скромнее», — поделился шоумен.
Как известно, бывшая жена Шепелева Жанна Фриске умерла от рака головного мозга. У Дмитрия остался сын Платон.
Новой избранницей телеведущего стала дизайнер Екатерина Тулупова. Вместе с парой живут дети от прошлых отношений — 6-летний сын Дмитрия Платон и ровесница мальчика Лада, дочь Екатерины.
Напомним, бывший муж Фриске Шепелев нарвался на жесткую критику из-за свадьбы с новой возлюбленной.
А еще Politeka писала, что муж умершей от рака Фриске Шепелев отгуляет свадьбу с длинноногой блондинкой.
Также Politeka сообщала, Фриске явилась перед свадьбой Шепелева.