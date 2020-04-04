Известная украинская телеведущая Леся Никитюк устроила необычный отдых вместе с "любимым"

Артистка решила показать себя в домашнем виде якобы во время разговора со знаменитым артистом Джаредом Лето. Как известно, несколько дней назад звезде удалось поговорить со своим кумиром во время прямого эфира в социальной сети Инстаграм, пишет Politeka.

Так, Леся показала часть своего разговора с всемирно известным американским актером и музыкантом Джаредом Лето. После неловкой беседы сама Леся рассказала, что ей очень стыдно, ведь она плакала, пищала и не могла сдержать эмоций. А также Лесе очень стыдно, ведь она назвала звезду «дурачком» по неловкой случайности.

А после на ее странице появился необычный ролик с придуманной "беседой" Леси и Джареда - таким образом звезда решила развлечь поклонников.

Теледива воспоьзовалась монтажем и озвучкой, чтобы ролик получился забавным и веселым. Леся спросила у музыканта. "Джаред, как ты там? Чтоты сейчас делаешь? Ты один?" - поинтересовалась артистка. "Один", - на украинском якобы ответил кумир.

"Хочете продовження? Ставте в коментах "сердечка", - подписала видео Леся.

До этого же артистка показала в социальной сети Инстаграм на своей странице стильный кадр, на котором позировала на одной из китайских улочек в черной защитной маске.

По словам звезды, когда она была в Китае во время отпуска, то еще тогда, несколько месяцев назад, носила маску и если бы она знала о скором наступлении эпидемии, то запаслась бы масками в большем количестве.

На самом фото Леся позировала в коротенькой кожаной мини-юбке с замком спереди, аккуратной черной кофте и в болотного цвета ботильонах на невысоком каблуке. Дополнила свой "образ дня" ведущая маленькой сумочкой такого же оттенка, как и ее одежда.

Причем в подписи звезда так же рассказала о планах на ближайшее время. предоставив поклонникам возможность провести свое время с ней, пусть и в виртуальном режиме.

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