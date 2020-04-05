Топ самых красивых беременных звезд в соцсети

Знаменитости обожают публиковать свои личные фото. И даже интересное положение их не смущает. В сеть попали фото зарубежных и украинских знаменистостей, которые покорили поклонников своими «беременными» фото с животиками. Об этом пишет Politeka со ссылкой на фото из открытых источников.

За последние несколько лет многие звездные семейства пополнились прелестными малышами. Не так давно счастливыми мамочками стали экс-герцогиня Сассекская Меган Маркл, голливудская актриса украинского происхождения Мила Кунис, Ким Кардашьян и другие.

В этой статье предлагаем посмотреть, как выглядят украинские беременные знаменитости.

Долгое время радовала поклонников экс-Виа Гра Санта Димопулос, которая на время беременности не выходила из фотостудий, чтобы максимально запомнить волшебное время. 14 сентября она родила дочь, но в сети то и дело проскакивают ее обнаженные фото с большим животиком.

Также недавно о своей второй беременности заявила певица Джамала. Совсем недавно она родила сына, теперь же ждет второго малыша и радует поклонников фото из личной жизни.

Недавно беременными фотографиями радовала и телеведущая телеканала «Украина» Лилия Ребрик, а также хореограф и звезда «Танців з зірками» Алена Шоптенко.

Украинская певица Светлана Лобода, которая сейчас живет в Москве, ошарашила своих поклонников в свое время беременностью от рок-солиста группы Рамштаин Тилля Линдерманна. Однако, несмотря на то, что Светлана ни разу не подтвердила эти слухи официально, ее поклонники свято верят в то, что свою вторую дочь – Тильду – Светлана назвала в честь возлюбленного Тилля.

Напомним, Лобода решилась на кардинальную смену имиджа, фото взорвало сеть

Как сообщала Politeka, Лобода засветила лишнее, хвастаясь формами без фотошопа

Также Politeka писала, что Лобода в тоненьком топе не удержалась от шальных танцев