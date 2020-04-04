Приемная дочь украинского продюсера Потапа Наталья Горовая показала свою текущую форму в лосинах и коротком спортивном топе

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram девушки.

Наталья Горовая уже длительное время занимается похудением. Она изменила питание и начала ходить в зал еще до карантина. Сейчас она часто тренируется дома и демонстирует результаты своих тренировок.

Так, в этот раз юная красотка показала уже плоский живот и талию, которой ей удалось добиться после отпуска в Мексике.

Тогда, отметим, она всем пожаловалась на свою «фигуру женщины».

Горовая потрясла прелестями на камеру, размахивая руками в разные стороны, чтобы лучше было видно ее форму. На кадрах можно заметить, что дочь Потапа совсем без макияжа, а верх ее тела без одежды – один лишь спортивный лифчик.

«В какой половине дня вам проще тренироваться?», – спросила она у фолловеров.

Также после домашней тренировки красотка отправилась в сауну, где показала свою фигуру в том же купальнике, в котором была на море.

Отметим, что в Киеве, как и в других городах сауны и бани запрещены на время карантина. По всей видимости, Горовая отдыхала в частной сауне у своих знакомых.

Напомним, что ранее Наталья Горовая высказалась о том, что думает по поводу «отфотошопленных» фигур в сети. Тогда она показала фото, где сидит на лежаке и пьет апельсиновый сок с водкой, не зная, что ее фотографируют.

Напомним, дочь Потапа показала фигуру в бикини и удивила переменами во внешности

А еще Politeka писала, что дочь Потапа забыла об одежде и показала настоящую себя

Также Politeka сообщала, что дочь Потапа сверкнула аппетитными формами в купальнике