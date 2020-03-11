Дочь голливудских звезд Анджелины Джоли и Бреда Питта Шайло выписали из больницы

Это стало известно благодаря фотографиям, которые появились в сети. На фото 13-летняя Шайло, которая недавно решила стать мальчиком, передвигается при помощи костылей. Звездная мать сопровождает ее. На фото девочка выглядит измученной, на нее жалко смотреть.

Как стало известно, Шайло перенесла операцию на бедре. Об этом Джоли рассказала журналу Time. По ее словам, Шайло пришлось лечь под нож для операции. При этом, недавно серьезные проблемы со здоровьем были у другой дочки Джоли – удочеренной 15-летней Захары.

«Я видела и страх на их лицах, и решительную храбрость. Мы все знаем этот момент, когда никто не может нам помочь», - призналась актриса.

Джоли также рассказала, как ее дочки поддерживали друг друга, проявляли заботу. По ее словам, младшая дочка и братья ходили в больницу и помогали сестрам. Отметим, что Бред Питт тоже был рядом с дочерями. Именно по этой причине он не присутствовал на церемонии награждения премией BAFTA.

Ранее мы писали, что Захара провела в больнице последние два месяца. Джоли не стала рассказывать СМИ, чем она болела.

Как известно, дочка Джоли Шайло в столь юном возрасте уже приняла решение о смене пола. О том, что девочке нравятся мужские вещи и прическа Бред и Анджелина рассказывали еще в 2013 году. В 2019 году в прессу просочились слухи о том, что Шайло начала принимать гормональные препараты для смены пола. Своих близких девочка просит называть ее Джоном. Звездные родители неоднократно заявляли, что не планируют мешать дочке менять пол, если она решится на это.

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