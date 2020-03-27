Голливудская звезда Анджелина Джоли часто помогает малообеспеченным семьям

На днях стало известно, что знаменитость позаботилась о судьбе 20 миллионов школьников, которые не питаются сбалансировано. Так, Джоли направила соответствующему фонду, который поставляет школьные обеды детям из малообеспеченных семей, один миллион долларов.

Известно, что из-за коронавируса около миллиарда детей по всему миру не посещают школу, а следовательно не обедают в столовых, пишет Daily Mail. А ведь для большинства детей - это единственный полноценный прием пищи за день.

Благотворительный фонд занимается обеспечением и доставкой обедов детям из малоимущих семей.

Известно, что на счет организации уже поступило два миллиона долларов и их распределили между штатами. Таким образом дети получат свои порции в условиях карантина.

Отметим, что Анджелина Джоли находится в специальном статусе посланника от Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

К актрисе присоединились коллеги: Дженнифер Гарнер и Эми Адамс. Хотя звезды и находятся дома, они все же нашли способ собрать деньги, создав проект для детей. Все они читают вслух детские книжки в соцсетях и просят жертвовать деньги, а после отправляют деньги благотворительным организациям.

Напомним, на днях Анджелина Джоли рассказала, что ее дочери, Захара и Шайло, перенесли операции. В частности, второй прооперировали бедро.

Звезда рассказала, как ее дочки поддерживали друг друга, проявляли заботу. По ее словам, младшая дочка и братья ходили в больницу и помогали сестрам.

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