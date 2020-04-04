Травести-дива Монро, которую все привыкли видеть при полном параде, показала поклонникам лицо, на котором нет макияжа

В своем сториз в Instagramзвезда, которая, как и многие ее коллеги из шоу-бизнеса, сейчас вынуждена находиться на карантине, поделилась видео, сделанным на балконе, передает Politeka.

На ней толстовка с капюшоном, под которым заметно отсутствие парика, а также теплая куртка. Можно увидеть безупречный маникюр на руках артистки, а вот на лице нет ни грамма макияжа.

«Я в старости буду очень даже ничего, на Мадонну даже чем-то похожа!», – рассуждает Монро.

На втором фото она позирует с анимированным мишкой на плече, созданном с помощью соцсети.

Как известно, Монро всегда отличалась безупречным стилем, а умению комбинировать вещи и аксессуары, а также делать макияж у нее могут поучится заправские столичные модницы.

Настоящее имя артистки – Александр Шевченко. Он родился 13 января 1978 года в Киеве в семье инженеров. В 1994 году парень окончил среднюю школу, а в 2000 году – Киевский университет им. Т. Шевченко по специальности: магистр химии высокомолекулярных соединений.

Прирожденный артистизм и эффектная внешность определили дальнейшую судьбу Александра: он выбрал шоу-бизнес. В 1999 году мужчина взял себе псевдоним Монро в честь голливудской легенды и через пару лет создал собственное шоу «Фабрика звезд».

Как травести впервые выступил на открытии столичного клуба «Клетка», где проработал несколько лет. Затем была работа в ночном клубе «Hollywood», который в 2004 переименовали во «Freеdom».

По словам Монро, родители воспринимают ее как мужчину, но сама она на 80% чувствует себя женщиной. При этом менять пол не собирается, будучи уверенным, что жизнь нужно прожить ярко. «Я отдаю себя отчет, что паспорт и физиология у меня мужская, но в душе ощущаю себя Королевой Красоты», - говорит о себе Монро

Напомним, травести-дива Монро удивила откровением о Трампе, секрет раскрыт.

Как сообщала Politeka, дерзкая Астафьева потрясла пленительным образом: "Мэрилин Монро нашего века".

Также Politeka писала, что травести-дива Монро удивила своей идеальностью.