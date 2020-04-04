Старшая дочь Веры Брежневой Соня Киперман показала архивные летние кадры

Как сообщает Politeka, на опубликованных снимках дочь певицы Брежневой еще блондинка. Она счастливо улыбается и дурачится на камеру вместе со своей лучшей подругой.

Этими кадрами она поздравила свою подружку с днем рождения в сториз, тем самым вспомнив совместные радостные моменты и лето 2019 года.

«Мой партнер по преступлением всегда», – подписала она снимок с другой девушкой ее возраста.

На фото они позируют в маскарадных костюмах ангела и демона, притулившись к друг другу попами.

Блондинка София – ангел в блестящем серебренном платье, а ее подруга-брюнетка – демон с красными рожками и в черном платье.

На другом фото Киперман в белом топе и высоких джинсах заливается смехом.

Напомним, что дочь Веры Брежневой, 19-летняя Соня Киперман, не раз слышала о том, что она поразительно похожа на свою звездную маму. Девушка переняла от известной певицы красоту и грацию, а очарование юности делает девушку и вовсе неотразимой. Однако после того, как юная модель сменила цвет волос из светлых на темный, девушка заметно повзрослела.

В этот раз Соня решила представить кадр, сделанный во время мини-фотосессии по веб-камере. Похоже, таким образом девушка решила развлечься во время карантина. При этом рядом в "объективе" можно заметить и популярного российского фотографа Тимофея Колесникова.

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