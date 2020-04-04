Популярная украинская певица Тина Кароль устроила матери Дана Балана «холодный прием» прямо на сцене

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на фан-группу звезды в Instagram.

«Она хотела обнять Тину, но та била Потапа, а Монатик вовремя понял, что нужно исправить ситуацию», - говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованных кадрах видно, что мама Дана Балана заканчивает петь и идет к сыну. После этого поворачивается к Кароль, чтобы обнять ее, однако та не замечает этого и идет к Каменских с Потапом. Ситуацию вовремя исправляет Монатик – он подскакивает к женщине и обнимает ее.

«Монатик и в правду святой», «И то не факт, что это не вырежут из эфира такое», - пишут они.

До этого сообщалось, что певица Тина Кароль продолжает подогревать слухи о возможном романе с Даном Баланом. Украинская звезда продолжает держать своих фанатов в напряжении, поскольку старается не раскрывать подробности личной жизни.

Украинцы давно в ожидании, когда Тина Кароль вновь выйдет замуж, а сама певица не дает конкретный ответ на этот вопрос, а лишь демонстрирует красивое колечко на безымянном пальце.

Соответствующий снимок украинская певица опубликовала в своем личном Instagram.

На фото можно увидеть роскошную Тину Кароль в платье с необычайно глубоким декольте, а на руках - множество колец.

Снимок вызвал настоящий ажиотаж среди поклонников, поскольку они не могут понять, это рекламный пост или Тина Кароль решила показать фанатам дорогостоящий подарок от любимого человека.

В комментариях пользователи сделали предположение, что кольцо певице подарил ее коллега по "Голосу" Дан Балан.

"Личного счастья. Думается Дан прекрасная партия — романтичен, талантлив, харизматичен, мягок.. — достоинств много. С ним не будет нудно, скучно, неинтересно", "Какая красота...", "Вы такая красивая. Я могу сравнить Вас только с облаками", "Твой мужчина будет счастлив с Тобой! Твой мужчина.... Давай,не будь одна!", "Налюбоваться невозможно, прекрасна так, чуть чуть тревожна", - завалили они Кароль лестными комментариями.

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