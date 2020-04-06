Они набрались смелости, чтобы рассказать об этом

Смерть ребенка - худшее, что может испытать родитель. Звездам в таких сложных ситуациях еще хуже, ведь к ним приковано внимание миллионов

Politeka.net вспоминала, кто из звезд пережил смерть ребенка.

Звезда «Квартал 95» Елена Кравец в недавнем интервью призналась, что дважды пережила замершую беременность. По словам артистки, ее бешенный ритм работы на то время не был благоприятным для вынашивания детей.

Звезда рассказала, что очень долго переживала это, но потом ей удалось родить двойняшек, которых сейчас они с мужем воспитывают.

Балерина, судья шоу «Танцы со звездами» Екатерина Кухар в одном из выпусков шоу призналась, что ей пришлось пережить потерю ребенка.

Артистка родила ребенка раньше срока, но девочка не смогла выжить, так как у нее не открылись легкие. Балерина рассказала эту историю, чтобы поддержать одного из участников шоу – Дениса Беринчика.

Боксер Денис Беринчик потерял сына перед участием в проекте. Его жена родила малыша раньше срока, его не удалось спасти – он умер через две недели.

Еще тяжелее переживать людям утрату своих взрослых детей. Не зря говорят, что одно из самых тяжелых испытаний – пережить своих детей. Украинская актриса Ада Роговцева потеряла взрослого сына в 2012 году.

Отметим, что голливудские звезды также теряют детей. Невеста актера Киану Ривза не дождалась появления малыша – он замер в утробе. Сама девушка не справилась с утратой, пристрастилась к алкоголю и через два года погибла в аварии. Долгое время Киану Ривз был одинок.

Напомним, что муж Кухар из "Танцев со звездами" без одежды показал, чем занят с женой в спальне: "Почти Тарзан".

Как сообщала Politeka, Кухар из "Танцев со звездами" показала, чем занимается с мужем в постели: "Строго для взрослых".

Также Politeka писала, что Кравец из "Квартал 95" поразила внешностью и поведением в изоляции: «многие не поверят, но…».