Чоловік прими-балерини Катерини Кухар, зірки "Танців з зірками", Олександр Стоянов показав в Instagram, чим зайнятий з дружиною

На кадрах Олександр в одних штанях підтягується за перегородку, яка знаходиться у стелі. Правда він зміг зробити це лише один раз. Кухар видно не було, вона знімала все на відео і підганяла Стоянова. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку Катерини.

"А ви робите вранці зарядку?", - написала Кухар під кадром.

Фанати не змогли прокоментувати або поставити лайки публікації. Все із-за того, що вона була опублікована в сторіс, де такої функції немає. Зате було голосування і варіанти відповідей.

Раніше ми повідомляли, що відома українська прима-балерина Катерина Кухар показала домашнє відео з чоловіком в Instagram.

На кадрах Катерина майже себе не показує, видно тільки ноги. Кухар лежала на ліжку, поки її чоловік Олександр Стоянов стояв у кінці ліжка в майці і штанях. Він танцював, а після цього зняв верхню частину одягу і надів окуляри. Вийшло щось на зразок інтимного танцю. Після цього Олександр заліз на ліжко взяв ногу балерини. На цьому відео обірвалося.

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