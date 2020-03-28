Відома українська прима-балерина Катерина Кухар показала домашнє відео з чоловіком в Instagram

На кадрах Катерина майже себе не показує, видно тільки ноги. Кухар лежала на ліжку, поки її чоловік Олександр Стоянов стояв у кінці ліжка в майці і штанях. Він танцював, а після цього зняв верхню частину одягу і надів окуляри. Вийшло щось на зразок інтимного танцю. Після цього Олександр заліз на ліжко взяв ногу балерини. На цьому відео обірвалося. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

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Друзья, а какие у вас любимые танцевальные сцены из фильмов?😈🎥🎞 Делитесь в комментариях!😉 ⠀ А я составила для вас список любимых фильмов: драмы, комедии, триллеры, экшн, фентези — всё для вас... и под разное настроение: ⠀ ▫️«Грязные танцы» ▫️«Заражённые» (пересмотрела снова этот фильм и мурашки по коже от сходства с нашей текущей историей... ) ▫️«Джентельмены» ▫️«Унесённые ветром» ▫️«Дьявол носит Prada» ▫️«Мистер и миссис Смит» ▫️«Осень в Нью-Йорке» ▫️«Опасная игра Слоун» ▫️«Віддана» ▫️«Лекарь: ученик Авиценны» ▫️«Телохранитель для киллера» ▫️«Почему он?» ▫️«1+1» ▫️«Аватар» ▫️«Шесть дней, семь ночей» ▫️«Красный воробей» ▫️«Загадочная история Бенджамина Баттона» ▫️«Я люблю Люси» ⠀ #moviestime #хроникикарантина #грязныетанцы #мужскойстриптиз😎 #🔞 #мужзажигает🙈

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"Друзі, а які у вас улюблені танцювальні сцени з фільмів?", - підписала ролик Катерина.

Фанати встигли подивитися відео майже 20 тисяч разів і написали безліч коментарів, в яких хвалили такі загравання Олександра і обшучивали тему.

Раніше ми повідомляли, що українська балерина Катерина Кухар, яка була суддею на проекті «Танці з зірками», показала розкішні форми на відпочинку.

«Пора зупинитися і заглянути всередину себе…», - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на знімку Кухар позує в розхристаному пляжному халаті, оголивши розкішні форми. Це спровокувало справжній фурор серед її шанувальників.

«Розкішна», «вау, яка краса», «бомбезні форми», «кльова», - пишуть вони.

Нагадаємо, Кухар з "Танців з зірками" в халатику показала, чим спокусила зіркового чоловіка

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