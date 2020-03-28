Відома українська прима-балерина Катерина Кухар показала домашнє відео з чоловіком в Instagram

На кадрах Катерина майже себе не показує, видно тільки ноги. Кухар лежала на ліжку, поки її чоловік Олександр Стоянов стояв у кінці ліжка в майці і штанях. Він танцював, а після цього зняв верхню частину одягу і надів окуляри. Вийшло щось на зразок інтимного танцю. Після цього Олександр заліз на ліжко взяв ногу балерини. На цьому відео обірвалося. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

"Друзі, а які у вас улюблені танцювальні сцени з фільмів?", - підписала ролик Катерина.

Фанати встигли подивитися відео майже 20 тисяч разів і написали безліч коментарів, в яких хвалили такі загравання Олександра і обшучивали тему.

Раніше ми повідомляли, що українська балерина Катерина Кухар, яка була суддею на проекті «Танці з зірками», показала розкішні форми на відпочинку.

«Пора зупинитися і заглянути всередину себе…», - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на знімку Кухар позує в розхристаному пляжному халаті, оголивши розкішні форми. Це спровокувало справжній фурор серед її шанувальників.

«Розкішна», «вау, яка краса», «бомбезні форми», «кльова», - пишуть вони.

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