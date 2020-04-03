Олена Кравець розповіла, як проводит карантин, і зізналася, що зовсім не сумує

Про це повідомляє прес-служба Кварталу 95.

Олена Кравець зізналася, що їй подобається дотримуватися ізоляцію будинку на карантині, так з'явилася можливість зайнятися тим, на що раніше не вистачало часу.

«Скажімо так, заповнюю прогалини: готую, прибираю, розбираю шафи, читаю і дивлюся фільми. Ще відкрила для себе малювання з допомогою стікерів за номерами. Прикольна штука. Виявляється, є ще дуже багато ігор для інтровертів, які вимагають досить тривалого часу на роздуми. А я таке дуже люблю», - зізналася аристка.

Також зараз вона багато часу проводить за спільним з дітьми приготуванням страв.

«Ось днями вони мене «розкрутили» на мигдальне печиво. Так що мені, правда, абсолютно не нудно вдома. Адже світ нам стільки всього цікавого пропонує», - каже зірка.

Вона зазначила, що якщо б у людей на карантині не було можливості спілкуватися один з одним через інтернет або телефон, от тоді дійсно було б дуже важко, а так нічого страшного немає.

«Я не знаю, може бути, багато хто мені не повірять, але я, правда, не відчуваю зневіри в цей період. А, навпаки, починаю якось стратегічно мислити, щось придумувати, виношувати плани на майбутнє. Мені здається, світ вже ніколи не буде колишнім, і ми вийдемо з цієї ситуації вже зовсім іншими людьми. І я думаю, що за цей життєвий урок ми ще всі будемо вдячні. Адже, нарешті, перестанемо жити на бігу і почнемо цінувати дійсно важливі речі», - філософськи зауважила Кравець.

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