Проект «Танці з зірками» - один из самих популярных в Украине. Премьера шоу состоялась в 2006 году. С небольшими перерывами передача выходит до сих пор
Politeka.net вспомнила самых ярких участников «Танцев» из числа звезд.
Одной из самых ярких участниц проекта была Наталья Могилевская. Она в паре с Владом Ямой выступала в самом первом сезоне шоу, где заняла второе место, уступив нынешнему президенту Владимиру Зеленскому.
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Именно после этого шоу прославился Влад Яма, который сегодня является судьей «Танцев». Отметим, что Могилевская принимала участие также в 3 и 5 сезонах шоу. В 2017 году ей наконец-то удалось выиграть.
Надя Дорофеева выступала в паре с Женей Котом. Звезда заняла второе место, уступив Могилевской, но поклонники мечтали о победе Нади, которая раскрылась на проекте с новой стороны.
Телеведущая Леся Никитюк выступала в паре с чернокожим танцором Максимом Ежовым. Девушка заняла второе место в шоу, хоть и подвергалась критике за свои танцы.
Скандальный телеведущий Владимир Остапчук использовал проект, чтобы повысить свою популярность. Ходили слухи, что он крутит роман с еще одной участницей «Танцев» Ксенией Мишиной.
Кстати, Ксения Мишина в проекте победила. Актриса стала популярной благодаря роли в сериале «Крепостная», но после «Танцев» ее популярность возросла в десятки раз.
Актриса Руслана Писанка тоже принимала участие в проекте и даже заняла в нем третье место. Пышные формы звезды не помешали ей добиться успеха на паркете.
Напомним, что Могилевская огорошила домашним пением, такого голоса еще никто не слышал: "Ничего себе".
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