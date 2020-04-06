Проект «Танці з зірками» - один из самих популярных в Украине. Премьера шоу состоялась в 2006 году. С небольшими перерывами передача выходит до сих пор

Politeka.net вспомнила самых ярких участников «Танцев» из числа звезд.

Одной из самых ярких участниц проекта была Наталья Могилевская. Она в паре с Владом Ямой выступала в самом первом сезоне шоу, где заняла второе место, уступив нынешнему президенту Владимиру Зеленскому.

Наталья Могилевская

Наталья Могилевская

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Именно после этого шоу прославился Влад Яма, который сегодня является судьей «Танцев». Отметим, что Могилевская принимала участие также в 3 и 5 сезонах шоу. В 2017 году ей наконец-то удалось выиграть.

наталья могилевская, влад яма

Надя Дорофеева выступала в паре с Женей Котом. Звезда заняла второе место, уступив Могилевской, но поклонники мечтали о победе Нади, которая раскрылась на проекте с новой стороны.

Телеведущая Леся Никитюк выступала в паре с чернокожим танцором Максимом Ежовым. Девушка заняла второе место в шоу, хоть и подвергалась критике за свои танцы.

Скандальный  телеведущий Владимир Остапчук использовал проект, чтобы повысить свою популярность. Ходили слухи, что он крутит роман с еще одной участницей «Танцев» Ксенией Мишиной.

владимир остапчук, илона гвоздева

Кстати, Ксения Мишина в проекте победила. Актриса стала популярной благодаря роли в сериале «Крепостная», но после «Танцев» ее популярность возросла в десятки раз.

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Актриса Руслана Писанка тоже принимала участие в проекте и даже заняла в нем третье место. Пышные формы звезды не помешали ей добиться успеха на паркете.

Напомним, что Могилевская огорошила домашним пением, такого голоса еще никто не слышал: "Ничего себе".

Как сообщала Politeka, Дорофеева с мешком мусора в руках прогулялась по улице в экстра-мини: "Сходит с ума на карантине".

Также Politeka писала, Никитюк без стыда устроила с Джаредом Лето жаркий флирт: "Ты один дома?".