Талантливые люди талантливы во всем

Проект «Танці з зірками» - один из самих популярных в Украине. Премьера шоу состоялась в 2006 году. С небольшими перерывами передача выходит до сих пор

Politeka.net вспомнила самых ярких участников «Танцев» из числа звезд.

Одной из самых ярких участниц проекта была Наталья Могилевская. Она в паре с Владом Ямой выступала в самом первом сезоне шоу, где заняла второе место, уступив нынешнему президенту Владимиру Зеленскому.

Именно после этого шоу прославился Влад Яма, который сегодня является судьей «Танцев». Отметим, что Могилевская принимала участие также в 3 и 5 сезонах шоу. В 2017 году ей наконец-то удалось выиграть.

Надя Дорофеева выступала в паре с Женей Котом. Звезда заняла второе место, уступив Могилевской, но поклонники мечтали о победе Нади, которая раскрылась на проекте с новой стороны.

Телеведущая Леся Никитюк выступала в паре с чернокожим танцором Максимом Ежовым. Девушка заняла второе место в шоу, хоть и подвергалась критике за свои танцы.

Скандальный телеведущий Владимир Остапчук использовал проект, чтобы повысить свою популярность. Ходили слухи, что он крутит роман с еще одной участницей «Танцев» Ксенией Мишиной.

Кстати, Ксения Мишина в проекте победила. Актриса стала популярной благодаря роли в сериале «Крепостная», но после «Танцев» ее популярность возросла в десятки раз.

Актриса Руслана Писанка тоже принимала участие в проекте и даже заняла в нем третье место. Пышные формы звезды не помешали ей добиться успеха на паркете.

Напомним, что Могилевская огорошила домашним пением, такого голоса еще никто не слышал: "Ничего себе".

Как сообщала Politeka, Дорофеева с мешком мусора в руках прогулялась по улице в экстра-мини: "Сходит с ума на карантине".

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