Відома українська співачка Наталя Могилевська показала цікаве відео в Instagram

На відео Наталя сидить на підлозі і співає пісню "Ой, зима моя, ти, зима...". Вона показала себе в кофті або плаття, невідомо, так як нижня частина не було видно. На тлі можна побачити камін, а також вікно і природу за ним, яку показала Могилевська. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

"Настрій вечора", - написала Могилевська.

Фанати встигли поставити більше 30 тисяч лайків і написали кілька коментарів:

"Браво, Наталі!", "Обожнюю цю пісню! Спасибі", "Круто, Наталія дякую", "Спасибі вам, Наталочко....", "Одна з улюблених пісень", "Ух ти, кайф) ще б посмажити шашличок, і було б взагалі вогонь", "Наталя, Ви як завжди, геніальний пісня. Просто супер. Ну немає слів: красуня і богиня".

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Наталя Могилевська з задоволенням опановує нове амплуа – тренера в "Лізі сміху". Вперше свої сили на сцені вона спробувала рік тому, і тепер це стало невід'ємною частиною її творчого життя. Зірці легко даються різні перевтілення.

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